Ancora non sai Chi è Pierpaolo Pretelli? Età, figlio, Giulia Salemi, Natale e Quale e Instagram

Pierpaolo Pretelli: età, altezza, biografia, Instagram

Pierpaolo Pretelli è senza dubbio uno dei nomi più popolari e amati tra il pubblico giovane. Nato il 31 luglio 1990 a Maratea, una pittoresca località in provincia di Potenza, attualmente ha 32 anni. Con un’altezza di 190 cm, il suo fascino non è passato inosservato. La sua vita è allietata da un forte legame con i genitori, Bruno e Margherita, e con suo fratello minore, Giulio. Anche i suoi nonni materni, Rocco e Giuseppina, giocano un ruolo importante nel suo cuore.

Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Scientifico, Pierpaolo si è trasferito a Roma per studiare Giurisprudenza, aspirando a diventare avvocato. Tuttavia, il richiamo del mondo dello spettacolo è stato più forte e ha deciso di seguire la sua vera vocazione abbandonando l’università.

Inizia così a lavorare in vari settori, tra cui la ristorazione e il mondo della discoteca, mentre contemporaneamente si preparava per la sua grande occasione.

Pierpaolo Pretelli: lavoro e carriera in tv

La grande opportunità di Pierpaolo è arrivata nel 2013, quando è stato selezionato come uno dei primi velini maschi di Striscia la Notizia, facendo coppia con Elia Fongaro. Questa esperienza ha dato il via alla sua carriera televisiva. Nel 2018, è approdato come tentatore a Temptation Island Vip, facendo poi il suo debutto a Uomini e Donne per corteggiare Teresa Langella.

Dopo questo periodo, Pretelli è diventato un volto familiare come opinionista in varie trasmissioni condotte da Barbara D’Urso. La vera esplosione di popolarità, però, è arrivata nel 2020, quando è stato scelto per entrare nella casa del GF Vip. Durante la sua permanenza nel reality show, ha trovato l’amore, un elemento che ha ulteriormente catturato l’attenzione del pubblico. Successivamente, ha anche affiancato Mara Venier a Domenica In, consolidando il suo status nella scena di intrattenimento italiana.

Tale e Quale Show e Natale e Quale

Nel 2021, Pierpaolo è stato invitato da Carlo Conti a prendere parte a Tale e Quale Show, un talent show musicale in cui ha avuto l’opportunità di mostrare il suo incredibile talento canoro e le sue capacità imitative. È stato molto apprezzato dal pubblico, tanto da essere riconosciuto per le sue esibizioni, tra cui quella di Achille Lauro, che è diventata uno dei suoi cavalli di battaglia.

Dopo aver partecipato al torneo, Carlo Conti lo ha voluto nuovamente nel cast di Natale e Quale Show, un programma speciale dedicato al periodo natalizio. Qui, Pierpaolo si è esibito insieme a Rosalinda Cannavò, anch’essa ex concorrente del GF Vip, partecipando a sfide con altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Pierpaolo Pretelli: vita privata, ex fidanzate e figlio

La vita amorosa di Pierpaolo Pretelli è sempre stata al centro dell’attenzione mediatica. Una delle sue storie più significative è stata quella con Ariadna Romero, una nota modella e attrice cubana. Insieme, hanno dato vita a Leonardo, nato nel 2017, con cui entrambi sono molto legati. Sebbene abbiano affrontato alcuni alti e bassi nella loro relazione, i due sono riusciti a trovare un equilibrio e si dedicano al benessere del loro bambino.

Dopo la rottura con Ariadna, nel 2019, Pierpaolo è stato paparazzato con l’influencer Ginevra Lambruschi. Questa relazione, confermata da Pierpaolo durante un’apparizione in trasmissione, è stata di breve durata e ha visto anche un periodo di incomprensioni tra i due.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Oggi, Pierpaolo è felicemente fidanzato con Giulia Salemi, un’influencer e modella nota per la sua partecipazione alla stessa edizione del GF Vip. Dopo essersi conosciuti all’interno della casa, i due hanno continuato la loro relazione, decidendo di convivere insieme a Roma.

La loro storia d’amore è condivisa con i fan attraverso i social media, dove la coppia vanta un notevole seguito. Si vocifera di un possibile allargamento della famiglia, ma per ora, Pierpaolo e Giulia si dedicano alla loro vita insieme, condividendo la gioia di avere un adorabile cagnolino di nome Price Valiant. La loro storia rappresenta un esempio di come l’amore possa prosperare anche in un ambiente così dinamico e spesso stressante come quello dello spettacolo.