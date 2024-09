Chi è Neslihan Atagül, l’attrice di Nihan Sezin in Endless Love? Marito, figli e la sua vita privata

Neslihan Atagül è l’interprete di Nihan Sezin nella soap operistica Endless Love, attualmente in onda su Canale 5, dove sta conquistando il cuore del pubblico italiano. La serie, conosciuta originariamente come Kara Sevda, ha ottenuto il prestigioso Emmy Award nel 2017. L’attrice si prepara a rilasciare la sua prima intervista italiana nel programma di Verissimo, previsto per il 23 marzo 2024. Ma vediamo insieme la vita personale di Neslihan, chi è suo marito e se ha figli.

Neslihan Atagül: età e carriera

Nata il 20 agosto 1992 a Istanbul, Neslihan Atagül ha 33 anni. È di origine turca e ha guadagnato fama soprattutto grazie al suo ruolo nella serie di successo Kara Sevda, trasmessa dal 2015 al 2017. In precedenza, ha interpretato il personaggio di Nare Çelebi nella serie Sefirin Kızı per Star TV. Il suo debutto come attrice risale al 2006 con il film İlk Aşk, che le ha fruttato il premio come “Giovane attrice promettente”. Ha acquisito notorietà grazie ai suoi ruoli in diverse serie, tra cui Yaprak Dökümü, Canım Babam e Hayat Devam Ediyor. Nel 2012, si è aggiudicata il premio come migliore attrice al Tokyo International Film Festival per la sua straordinaria interpretazione nel film Araf.

La vita privata di Neslihan Atagül: marito e figli

Neslihan non è affatto riservata riguardo alla sua vita privata. È una delle celebri influencer in Turchia, con un seguito enorme sui social: oltre 14 milioni di follower su Instagram e più di 3 milioni su Facebook. Nel 2013, ha interpretato il suo primo ruolo da protagonista nella serie Fatih Harbiye, accanto a Kadir Doğulu, che è diventato, successivamente, suo marito. I due si sono uniti in matrimonio nel luglio 2016. Al momento, la coppia non ha figli e sembra concentrata sulla propria carriera e sulla loro relazione.

Un’icona della cultura pop turca

Neslihan Atagül non è solo un’attrice di successo, ma anche un’importante figura di riferimento nel panorama culturale turco. La sua popolarità non deriva solo dalle sue doti recitative, ma anche dal modo in cui interagisce con i fan sui social media, dove condivide momenti della sua vita quotidiana, progetti professionali e visioni sul mondo. La sua capacità di connettersi con i fan ha contribuito a renderla un’icona del mondo dello spettacolo e un modello da seguire per molti giovani.

Inoltre, il crescente interesse per le produzioni turche in Italia sta portando Sempre più spettatori a scoprire il talento di Neslihan, non solo attraverso “Endless Love”, ma anche tramite i suoi progetti passati che continuano a ricevere attenzione. Con la sua bellezza, carisma e talento, Neslihan Atagül si sta affermando come una delle stelle più luminosi nel panorama della televisione turca e internazionale. Con lavori futuri in vista, i fan non possono fare a meno di aspettarsi ancora grandi cose da lei nei prossimi anni.