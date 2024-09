Chi è Kadir Doğulu: età, marito, figli, vita privata e carriera dell’attore sposato con Neslihan Atagül

Kadir Doğulu, noto per i suoi ruoli in celebri serie televisive turche, è l’attuale marito di Neslihan Atagül, la protagonista della nota soap operistica Endless Love. Ma chi è esattamente Kadir Doğulu? Scopriamo insieme la sua età, la carriera e la vita privata.

Kadir Doğulu: età e origini

Nato il 19 aprile 1982 a Mersin, in Turchia, Kadir Doğulu ha attualmente 42 anni. Cresciuto in una famiglia numerosa, ha tre fratelli e una sorella, inclusi il musicista e stilista Kemal Doğulu. Durante gli anni del liceo, ha lavorato come cuoco e cameriere, esperienze che hanno contribuito alla sua formazione personale e professionale. Nel 2000, Kadir si è trasferito a Istanbul per intraprendere studi in gastronomia presso l’Università di Okan, ma ha interrotto il percorso accademico per inseguire il suo sogno nel mondo dello spettacolo. Grazie a suo fratello, ha avuto l’opportunità di lavorare con la popolare cantante turca Hande Yener, per la quale ha partecipato al video musicale della sua celebre canzone “Romeo”.

La carriera di Kadir Doğulu

Kadir Doğulu ha fatto il suo debutto come attore nel 2010, quando ha interpretato il ruolo di Ali Erarslan nella serie “Küçük Sırlar”, che è l’adattamento turco di “Gossip Girl”. La sua carriera è decollata rapidamente, portandolo a recitare in altre serie di successo come “Fatih Harbiye” e “Il secolo magnifico: Kösem”. Kadir ha dimostrato le sue abilità interpretative e la sua versatilità, guadagnandosi così un posto di rilievo nel panorama televisivo turco.

Kadir Doğulu: moglie e figli

Kadir Doğulu è felicemente sposato con l’attrice turca Neslihan Atagül. I due si sono incontrati sul set della serie Fatih Harbiye nel 2013, dove tra loro è scoccata la scintilla. Dopo alcuni anni di relazione, si sono uniti in matrimonio l’8 luglio 2016. La coppia è molto seguita dai fan e condivide frequentemente attimi della loro vita quotidiana sui social media, creando un forte legame con il pubblico.

Un futuro luminoso

Attualmente, Kadir e Neslihan si preparano ad accogliere il loro primo figlio, un evento che accresce l’attesa e l’affetto dei fan nei loro confronti. La coppia ha dimostrato di essere unita tanto nella vita privata quanto nel lavoro, lavorando insieme a progetti che hanno appassionato il pubblico. Con il loro talento e la loro dedizione, Kadir Doğulu e Neslihan Atagül continuano a scrivere il loro capitolo nel mondo del cinema e della televisione turca, e i fan non vedono l’ora di vedere cosa riserverà il futuro per questa adorabile coppia.

In un panorama in continua evoluzione, Kadir è un esempio di come la passione e l’impegno possano condurre a successi sia professionali che personali. La loro storia rappresenta un’ispirazione per molti, dimostrando che l’amore può fiorire anche nel frenetico mondo dello spettacolo.