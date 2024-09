Come finisce The voyeurs: trama e spiegazione finale

Quando il film The Voyeurs ha fatto il suo debutto su Prime Video, ha attirato l’attenzione non solo per l’etichetta di “thriller erotico”, ma anche grazie alla presenza nel cast di Sydney Sweeney, nota per il suo ruolo in Euphoria. Purtroppo, la pellicola diretta da Michael Mohan riesce a promettere molte più emozioni di quelle che offre effettivamente. Sebbene l’esplorazione dei temi legati all’invadenza della privacy e alla violazione dell’intimità risulti disturbante (sebbene in modo superficiale), il finale lascia invece un forte senso di angoscia.

Stasera, 17 settembre, il film sarà trasmesso in TV dalle 21.20 su Rai 4. Non si tratta soltanto di violenza fisica o psicologica, ma piuttosto del freddo e vuoto disinteresse con cui vengono trattate le esistenze. In The Voyeurs, nessuno è completamente innocente; tutti sono colpevoli di qualcosa. Il ciclo di “superbia” e “punizione” che emerge nella trama ricorda gli archetipi della mitologia classica. Anche se il risultato non è lo stesso, il film mantiene un certo grado di interesse.

La trama di The Voyeurs ruota attorno a Pippa (interpretata da Sydney Sweeney) e Thomas ( Justice Smith), una giovane coppia innamorata ma in cerca di novità. Dopo aver finalmente affittato la casa dei loro sogni, si trasferiscono entusiasti, ma la loro attenzione viene rapidamente distolta da una coppia che vive nell’appartamento di fronte. Seb ( Ben Hardy) e Julia ( Natasha Liu Bordizzo) conducono una vita appariscente, ignari degli sguardi curiosi dei vicini, mentre litigano, cenano e consumano la loro passione davanti alle enormi vetrate del loro lussuoso appartamento.

Soggiogati da questa nuova ossessione, Pippa e Thomas decidono di spiare i loro dirimpettai, persino imbucandosi alla festa di Halloween per installare un microfono nel loro appartamento. Quella che inizialmente sembra una lenta e innocente curiosità, si trasforma rapidamente in un incubo quando i due scoprono che Seb è un traditore cronico e assistono a un’aggressione violenta da parte sua ai danni di Julia.

Il giorno seguente, mentre si sente in dovere di aiutare l’amica, Pippa stringe un’amicizia con Julia. Nonostante il disaccordo di Thomas sulla relazione tossica, Pippa non si lascia fermare. La discesa nell’inferno della complessità emotiva aumenta quando Julia tenta di uccidere Seb e successivamente si suicida, gettando Pippa e Thomas in una spirale di colpa e disperazione.

Dopo un incontro casuale con Seb, i confini della fedeltà di Pippa vengono spinti alla loro massima estensione quando i due si abbandonano a un’intensa notte di passione. Tuttavia, il mattino seguente, il dramma raggiunge l’apice quando Pippa torna a casa e scopre il corpo senza vita di Thomas, che ha scelto di togliersi la vita credendo che il suo desiderio per Seb fosse la causa della loro rottura.

Tra il dolore e la confusione, Pippa si confida con Ari, che la convince a partecipare all’inaugurazione della mostra di Seb. Qui, scopre le vere manipolazioni della vita che ha vissuto.

La spiegazione del finale di The Voyeurs svela che Pippa e Thomas sono stati usati come semplici marionette dai manipolatori Seb e Julia. La morte apparente di Julia ha interrotto brutalmente l’equilibrio, portando a un climax in cui Pippa è costretta a confrontarsi con il suo ruolo involontario nel loro diabolico piano.

Dopo aver ripensato agli eventi, Pippa si rende conto che l’accaduto è andato oltre il moralmente discutibile. Seb e Julia hanno complottato per avvelenare Thomas, facendole credere di essere responsabile della sua morte. Questo porta a un’esplosione di vendetta, in cui Pippa decide di onorare il dolore subito assicurandosi che i due vengano puniti. Con una vendetta astuta, prepara un incontro finale usando i macchinari dello studio oftalmico per accecare Seb e Julia, infliggendo loro la punizione peggiore: vivere nel buio.

La coppia di oppressori non può più vedere, spiare o giudicare gli altri, ma gli altri, ora sanno come condannarli a distanza, rubando il loro potere di osservare. Il finale, quindi, risulta essere una riflessione su quella che è realmente la sottile linea tra libertà e schiavitù sociale.

Infine, le domande senza risposta nel film sono numerose. Come hanno fatto Seb e Julia a scegliere Pippa e Thomas? La manipolazione vissuta dai protagonisti era un piano elaborato da tempo? E cosa ne sarà di Pippa? È rimasta a vivere a Montréal? La sua continua osservazione di Seb e Julia sarà un modo per trovare la pace con il suo passato? “The Voyeurs” ci lascia con ruminazioni sull’ossessione, le relazioni e le conseguenze delle azioni e le scelte intraprese.