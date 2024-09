Come finisce Gli ultimi saranno ultimi: trama, cast e spiegazione finale

“Gli ultimi saranno ultimi” è un lungometraggio del 2015, realizzato dal talentuoso regista e attore Massimiliano Bruno, con la straordinaria Paola Cortellesi come protagonista. Il film, che ha una durata di 103 minuti, vede anche nel cast la partecipazione di attori come Alessandro Gassman, Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi e Ilaria Spada. Uno degli aspetti più intriganti di questo film è indubbiamente il finale, che offre spunti di riflessione profonda sulle dinamiche sociali e personali. Ma come si conclude la storia di Luciana e Stefano? Per rispondere a questa domanda, è fondamentale esaminare la trama completa del film.

La narrazione si svolge nel comune di Anguillara, una pittoresca cittadina del Lazio, dove Luciana lavora in una fabbrica tessile e vive con Stefano, un meccanico disoccupato. Il marito non sembra propenso a cercare un lavoro tradizionale, preferendo dedicarsi a piccoli scambi commerciali per sbarcare il lunario. Nonostante le difficoltà economiche, Luciana sembra condurre una vita soddisfacente, godendo dell’affetto delle persone che la circondano, e desidera ardentemente avere un figlio con Stefano.

Le cose iniziano a complicarsi quando un’interferenza radio misteriosa invade ogni oggetto metallico, portando a trasmissioni di una radio cattolica. La vita di Luciana subisce un altro brusco cambiamento quando scopre di essere incinta; purtroppo, il suo contratto di lavoro non viene rinnovato a causa della gravidanza, e Stefano continua a rimanere inattivo, portando i due in una situazione di grande difficoltà economica. Come si conclude “Gli ultimi saranno ultimi”? La tensione sale ulteriormente durante una festa medievale nel paese, quando un litigio tra la coppia rivela la presenza di una giovane donna nella vita di Stefano, tradendo così la fiducia di Luciana.

Arrivati a questo punto, possiamo approfondire il finale del film. Determinata a riottenere il suo precedente posto di lavoro, Luciana decide di rivolgersi al suo ex datore di lavoro. Quando questi rifiuta, in un momento di disperazione, decide di sottrarre una pistola a un agente di sicurezza e minaccia il direttore che l’ha ingiustamente licenziata. È proprio in questo frangente che le sue acque si rompono inaspettatamente e il poliziotto Antonio, presente sul posto per caso, reagisce sparando e ferendo Luciana al seno. Soccorsa immediatamente da un’ambulanza, Luciana riceve le cure necessarie e, finalmente mosso dalla responsabilità, Stefano inizia a cercare un lavoro serio come meccanico dopo la nascita del loro bambino, Mario.

“Gli ultimi saranno ultimi” non solo racconta una storia di amore e sfortuna, ma ci invita anche a riflettere sulle complessità delle relazioni umane e sulle sfide che molte persone affrontano nella società odierna. La determinazione di Luciana, anche di fronte all’incredibile avversità, rappresenta una luce di speranza e resilienza, un messaggio importante per tutti coloro che si sentono bloccati nelle loro vite.