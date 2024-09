Dove hanno girato, location e ambientazione del film “Gli Ultimi saranno Ultimi”

Il film “Gli Ultimi saranno Ultimi”, con protagonisti Alessandro Gassmann e Paola Cortellesi, è stato girato principalmente nel Lazio, in particolare ad Anguillara Sabazia, una località situata nei pressi del Lago di Bracciano. Le riprese si sono svolte tra maggio e luglio del 2015 e hanno coinvolto diverse aree limitrofe, rendendo l’ambientazione un elemento fondamentale per la narrazione della storia.Le principali location del film includono:

Nepi : Qui si sono girate la maggior parte delle scene, inclusi luoghi significativi come: La casa di Luciana e Stefano in Largo del Franile Il bar dove lavorano i personaggi L’azienda tessile di Luciana L’officina meccanica di Stefano Altri negozi come la gioielleria e il negozio di Simona

: Qui si sono girate la maggior parte delle scene, inclusi luoghi significativi come: Ronciglione : Alcune scene sono state girate in questo comune, in particolare lungo la Via Cassia Cimina , dove è presente una stazione di servizio che appare nel film.

: Alcune scene sono state girate in questo comune, in particolare lungo la , dove è presente una stazione di servizio che appare nel film. Caprarola: Anche questa località ha contribuito a creare l’atmosfera del film, sebbene le informazioni specifiche sulle scene girate qui siano meno dettagliate.

In aggiunta, il film presenta scene iconiche girate presso il Lago di Martignano, dove è stata realizzata una scena di picnic, e il ristorante Cacio e Pesce a Bracciano, che ha fatto da sfondo ad altre interazioni tra i personaggi.La scelta di queste location non è casuale; esse riflettono le difficoltà sociali e le dinamiche familiari affrontate dai protagonisti, rendendo il contesto ancora più significativo per la trama. “Gli Ultimi saranno Ultimi” riesce a catturare l’essenza della vita quotidiana in queste aree della provincia romana, portando alla luce tematiche attuali attraverso una narrazione che combina umorismo e dramma.