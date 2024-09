“Gli ultimi saranno ultimi”: tutto ciò che devi sapere sul film con Paola Cortellesi e la sua riflessione sul ruolo della donna nella società

“Gli ultimi saranno ultimi” è un film datato 2015, con Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann protagonisti, per la regia di Massimiliano Bruno. Paola Cortellesi si afferma come una delle figure più influenti nel panorama cinematografico italiano, abile nel creare opere che riescono a connettersi con il pubblico attraverso storie leggere ma cariche di messaggi profondi e sempre attuali. Quest’abilità si rispecchia nel suo film d’esordio come regista, C’è ancora domani, che ha ottenuto un grande successo per la sua combinazione di intrattenimento e riflessione sociale. Tuttavia, prima di questo lungometraggio, Cortellesi ha già preso parte a molteplici progetti, affrontando in modo incisivo il tema del ruolo della donna nell’odierna Italia. Film come Scusate se esisto!, Nessuno mi può giudicare e Gli ultimi saranno ultimi (di cui segue la recensione) rappresentano perfettamente il suo percorso artistico.

In particolare, “Gli ultimi saranno ultimi” affronta criticamente le sfide che molte donne si trovano a dover affrontare quando scoprono di essere in gravidanza. Il film si basa sull’omonima opera teatrale di Massimiliano Bruno e analizza le complessità del vivere in un contesto professionale dove la maternità rischia di trasformarsi in un incubo. Luciana, la protagonista interpretata da Cortellesi, si confronta con l’ingiustizia di vedersi negare il contratto di lavoro in una fabbrica tessile alla notizia della sua gravidanza. L’opera crea un mix di umorismo e dramma, evidenziando quanto possa essere difficile per una donna affrontare questa situazione, sia dal punto di vista psicologico che pratico.

Con l’attualità di questa pellicola, a otto anni dalla sua uscita, “Gli ultimi saranno ultimi” offre spunti di riflessione su argomenti che, purtroppo, rimangono ancora pertinenti. Prima di immergersi nella visione del film, è utile scoprire alcune curiosità e dettagli che lo circondano. In questo articolo, saranno forniti ulteriori elementi sulla trama, il cast e le location in cui il film è stato girato. Inoltre, si forniranno informazioni sulle principali piattaforme streaming dove è possibile trovare il film.

La storia di “Gli ultimi saranno ultimi” si incentra sulla vita di Luciana Colacci, una donna semplice il cui sogno è quello di condurre un’esistenza dignitosa insieme al marito Stefano. La notizia di una maternità imminente si trasforma in un mix di felicità e preoccupazione: il suo responsabile decide di non rinnovare il contratto di lavoro in fabbrica. Stefano, d’altro canto, è un meccanico disoccupato che fatica a trovare un impiego stabile, limitandosi a fare lavoretti saltuari e affari occasionali.

Ditando l’equilibrio familiare, Luciana viene costretta a cercare strade alternative per guadagnarsi da vivere, come lavorare come cameriera per un catering gestito dalla sua amica più fidata, Rossana. Nel frattempo, i problematici affari di Stefano la conducono sempre più verso una situazione di disperazione e impotenza. Esaurite le opzioni, Luciana si sentirà spinta a prendere decisioni estreme per garantire un futuro al suo bambino.

Nel film, Paola Cortellesi interpreta Luciana, riprendendo così il suo ruolo dal palcoscenico. A fianco a lei, Alessandro Gassmann interpreta il marito Stefano. Il cast include anche Fabrizio Bentivoglio nel ruolo del poliziotto Antonio Zanzotto, Stefano Fresi nel ruolo di Bruno Sebastiani e Ilaria Spada nel ruolo di Simona. Maria Di Biase è Loredana, mentre Giorgio Caputo interpreta Enzo. Altri nomi include Irma Carolina Di Monte nei panni di Manuela e Ariella Reggio nel ruolo della signora Zanzotto. Silvia Salvatori è Rossana e Emanuela Fanelli appare in un cameo come Nadia.

La storia è ambientata ad Anguillara, in provincia di Roma, dove sono state girate svariate scene. Altre riprese hanno avuto luogo nel comune di Nepi, in provincia di Viterbo, includendo la fabbrica tessile e il bar frequentato da Stefano. Anche Ronciglione è presente, così come il suggestivo lago di Martigliano, dove i due protagonisti si ritrovano per un picnic, rappresentando momenti di serenità in mezzo alle difficoltà.

Per gli appassionati di cinema e coloro che desiderano vedere “Gli ultimi saranno ultimi”, il film è disponibile su diverse piattaforme streaming. Puoi trovarlo su Rakuten TV, Google Play, Apple TV e Prime Video. È sufficiente noleggiare il film singolarmente o abbonarsi a una delle piattaforme per goderne comodamente e in alta qualità video.