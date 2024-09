Come finisce Dead Man Down il sapore della vendetta: spiegazione finale

Un thriller avvincente che esplora vendetta e inganno: il film di J.H. Wyman presenta un cast stellare con Colin Farrell e Noomi Rapace in ruoli intensi e coinvolgenti.

Origine: Stati Uniti (2013) – Soggetto e sceneggiatura: J.H. Wyman – Fotografia: Paul Cameron (Scope/a colori) – Colonna sonora: Jacob Groth – Montaggio: Frédéric Thoraval, Timothy A. Good – Durata: 117 minuti – Produzione: Neal H. Moritz, J.H. Wyman.

Interpreti e ruoli

Colin Farrell (Victor), Noomi Rapace (Beatrice), Terrence Howard (Alphonse Hoyt), Dominic Cooper (Darcy), Isabelle Huppert (Valentine), Armand Assante (Lon Gordon), F. Murray Abraham (Gregor), Raymond Mamrak (agente Daniels), Jennifer Mudge (Florence), John Cenatiempo (Charlie).

Trama

A New York, Victor, il braccio destro di un boss della malavita, incontra Beatrice e si trova attratto da lei. Sedotto dal suo fascino, Victor accetta di organizzare la vendetta per un grave crimine subito dalla donna. Intrappolato in una spirale di inganni e doppiogiochi, Victor riesce a gestire situazioni di estrema gravità.

Valutazione Pastorale

Il regista svedese, già noto per “Uomini che odiano le donne”, segna il suo esordio nel panorama americano portando con sé l’attrice Noomi Rapace. Questa scelta potrebbe riflettere una ricerca di familiarità in un contesto nuovo. Il copione si presenta come un thriller dalle tinte forti, caratterizzato da un intreccio complesso e pieno di colpi di scena, scritto con l’intento di confondere le acque e diretto con la consapevolezza della sfida che lo attende. La tensione, la velocità e le atmosfere oscure sono presenti e coinvolgono gli spettatori. Tuttavia, la presenza di Isabelle Huppert nel ruolo della madre di Noomi Rapace introduce una certa disarmonia narrativa che sarebbe meglio dimenticare. Il film affronta temi legati a immigrati e profughi, spesso dipinti come vittime e al contempo complici di una vita urbana dura e complessa. La dimensione psicologica salta in alcuni momenti, riflettendo le immagini caotiche del regista svedese. Sebbene il film riesca a mantenere l’attenzione, alcuni eccessi possono generare confusione, e dal punto di vista pastorale, merita di essere considerato come consigliabile, sebbene segnato da violenza.

Il film è ideale per una programmazione generale, tenendo a mente che si tratta di un prodotto di genere con tutte le caratteristiche del moderno thriller. È fondamentale prestare attenzione a minori e bambini, specialmente in vista di eventuali trasmissioni televisive, utilizzo di DVD o altre forme di fruizione tecnologica. La rappresentazione di temi forti richiede una riflessione approfondita e un’attenta supervisione.