A che ora finisce Tu si Que Vales 2024: orario di inizio e fine puntata

L’undicesima edizione di Tu Si Que Vales debutta oggi su Canale 5: scopriamo giudici, conduttori e talenti in gara!

Sta per iniziare una nuova avventura con Tu si que vales, il talent show che da stasera illumina il sabato sera degli italiani su Canale 5. A partire dal 21 settembre, il pubblico avrà il piacere di seguire l’undicesima edizione di questo programma, tra performance straordinarie e momenti di puro intrattenimento. Dopo le precedenti successi e gli incredibili ascolti, il talent continua a conquistare il cuore della gente, promettendo magia, risate e sorprese. Chi è pronto a tuffarsi in questo viaggio emozionante?

Il format, che ha saputo attrarre milioni di telespettatori, vedrà lo stesso team di giudici confermato, un gruppo di personaggi amati e carismatici. Gerry Scotti, Luciana Littizzetto, Maria De Filippi e Rudy Zerbi saranno chiamati a valutare i talenti, che non conoscono limiti di età e provenienza, offrendo esibizioni spettacolari in canto, danza, magia e acrobatica. Una novità che arricchisce la giuria è il ritorno di Sabrina Ferilli sulla sua poltrona, come rappresentante della giuria popolare. Riuscirà a ribaltare i risultati del pubblico? E il mitico Giovannino la terrà sulle spine?

A condurre la serata c’è un trio affiatato, composto dalla ballerina Giulia Stabile, l’ex lottatore Alessio Sakara e il rugby player Martin Castrogiovanni, pronti a rendere le serate ancora più dinamiche e coinvolgenti.

Tu si que vales è un programma di grande successo, prodotto da Fascino p.g.t. per Mediaset e curato da Doriana Patanè, con la regia di Stefano Carriero. Anche quest’anno, i giudici avranno a disposizione la bacchetta magica, uno strumento unico che consente loro di gestire il tempo delle esibizioni. Inoltre, ritornerà la clessidra personale, una novità introdotta nella passata edizione che dà la possibilità a un artista di rientrare in gara e accedere direttamente alla finale, ottenendo il 100% dei voti dalla giuria popolare.

Il palcoscenico di Tu si que vales si trasformerà in un viaggio indimenticabile, dove i talenti si esibiranno per cercare di conquistare il cuore del pubblico e dei giudici. Questa edizione promette di essere ricca di emozioni e sorprese! Non perdere l’appuntamento!