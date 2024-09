“Chi può batterci?” è in diretta o registrato? Numero delle puntate su Rai 1

“Chi può batterci?”: Inizia il 21 settembre 2024 il nuovo quiz show di Marco Liorni, un mix di intrattenimento e competizione in diretta su Rai 1.

Questa sera, sabato 21 settembre, Rai 1 presenta il nuovissimo game show “Chi può batterci?”, un’esperienza coinvolgente che promette di intrattenere il pubblico in prima serata. A condurlo ci sarà Marco Liorni, che non si limiterà a presentare lo show ma assumerà anche il doppi ruolo di capitano della squadra di Vip. In questa veste, Liorni sfiderà il pubblico in studio, impegnandosi in prove di cultura, abilità e intelligenza.

Insieme a Marco Liorni ci sarà un cast di celebrità, tra cui romina Power, Max Giusti, Diana Del Bufalo, Pier Paolo Spollon, e Ivan Zazzaroni. Questi volti noti del panorama televisivo italiano costituiranno una squadra coesa e determinata a competere contro il pubblico, composto da ben 101 persone, in una serie di sfide sempre più stimolanti e divertenti.

Il funzionamento di “Chi può batterci?”

Questo format rappresenta una novità nel panorama dello spettacolo, poiché “Chi può batterci?” non è semplicemente un quiz, ma un vero e proprio show interattivo in cui il pubblico gioca un ruolo chiave. Curiosità e attesa si susseguiranno per capire come Liorni gestirà il suo duplice incarico di presentatore e concorrente. Riusciranno i VIP a prevalere sui partecipanti in studio?

Come si svolge esattamente il programma? “Chi può batterci?”, che andrà in onda dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, prevede sei sfide, ognuna dedicata a un tema specifico. Durante ogni prova, un membro della squadra dei Vip si metterà alla prova contro il pubblico. Alla fine delle manche, il concorrente più abile del pubblico avrà la possibilità di sfidare l’intera squadra avversaria, con l’opportunità di conquistare un jackpot.

Questa sera, chi è curioso di seguire “Chi può batterci?” potrà farlo in diretta su Rai 1 a partire dalle 21:30. In aggiunta, sarà possibile seguire il programma anche in streaming sulla piattaforma Raiplay, accessibile da smart TV, tablet, PC e smartphone, permettendo così a tutti gli spettatori di partecipare all’evento da qualsiasi luogo. Con una combinazione di abilità, cultura e intrattenimento, “Chi può batterci?” si preannuncia come un appuntamento imperdibile nel palinsesto dell’emittente pubblica. Non resta che scoprire chi tra i concorrenti avrà successo e porterà a casa il premio!