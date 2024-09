Come finisce Jurassic World – Il Dominio: trama e spiegazione finale

Scopri il destino dei protagonisti e il futuro di umani e dinosauri in questo capitolo conclusivo della trilogia. In onda stasera su Italia 1 alle 21:20.

Stasera, 22 settembre, su Italia 1 dalle ore 21:20, potrete assistere a Jurassic World – Il Dominio, il sesto capitolo di una saga cinematografica che ha affascinato milioni di spettatori. Questo film non solo segna la conclusione della trilogia di Jurassic World iniziata nel 2015, ma offre anche una risoluzione alla complessità della storia che ha visto il ritorno dei dinosauri sul grande schermo.

La fine della Biosyn Genetics

Nel corso di Jurassic World – Il Dominio, viene svelata la caduta della Biosyn Genetics, un’azienda che ha approfittato della manipolazione genetica per controllare e gestire la vita dei dinosauri. La Biosyn, sotto la direzione del suo presidente Lewis Dodgson (interpretato da Campbell Scott), è responsabile di esperimenti controversi nel suo santuario situato fra le maestose Dolomiti italiane, dove diverse specie di dinosauri sono tenute lontane dagli esseri umani.

Nella trilogia, il ruolo della Biosyn e di Dodgson è limitato, ma nel contesto dei romanzi su cui si basa la saga, il personaggio di Dodgson è un vero e proprio antagonista. Sebbene all’apparenza si presenti come un innovatore, in realtà lui e la sua azienda non perseguono il bene dell’umanità. Il primo esperimento fatale coinvolge cavallette geneticamente modificate che provocano una catastrofe alimentare. Dodgson decide di distruggere le prove del suo fallimento, incendiando il laboratorio, il che porta a una fuga catastrofica di questi insetti.

Le cavallette incendiate innescano un incendio devastante, mentre Dodgson, in un tentativo di fuga, viene assalito da dilofosauri, morendo infine nel caos creato dalla sua stessa avarizia.

La vera storia di Maisie

Il film riporta anche l’attenzione su Maisie Lockwood (interpretata da Isabella Sermon), ormai adolescente e ben nota a livello globale, poiché è un clone della figlia di Lockwood. La ragazza vive in un rifugio isolato con Claire e Owen, i suoi genitori adottivi, e desidera avere una vita normale, ma i suoi custodi temono per la sua sicurezza. Quando il magnate Dodgson rapisce Maisie, scopriremo che il suo DNA contiene il segreto per fermare le cavallette giganti.

Maisie è il risultato di un esperimento di clonazione realizzato dalla madre, una scienziata di grande talento affetta da una malattia terminale. Dopo la sua morte, Maisie è stata allevata come una figlia e, attraverso il suo genoma, il dottor Henry Wu (interpretato da BD Wong) trova una soluzione per fermare la minaccia delle cavallette, riuscendo a riprodurre un processo simile in laboratorio.

Nel finale, Maisie sembra accettare la sua origine, abbracciando la sua nuova vita con Owen e Claire.

Il destino di Owen e Claire

Owen e Claire, ormai una coppia affiatata e genitori adottivi di Maisie, si ritrovano coinvolti in un’avventura per salvare la ragazza rapita. Il loro amore e la determinazione nel proteggerla li portano attraverso una serie di situazioni ad alto rischio e confronti con i dinosauri.

Durante la ricerca, Owen riesce a salvare anche Beta, il cucciolo di Blue, dimostrando la vera essenza del legame tra umani e dinosauri. L’addio tra Owen e Blue è toccante, con il velociraptor che manifesta affetto per il suo addestratore.

Alan e Ellie stanno insieme

In questo capitolo, assistiamo anche al ritorno di due iconici personaggi della saga originale: Ellie Sattler (Laura Dern) e Alan Grant (Sam Neill). Ellie lavora per le scienze governative e si dedica a indagare sull’epidemia delle cavallette giganti. Durante un’indagine, si unisce ad Alan, attualmente paleontologo sul campo, e i due si reincontrano in un frangente carico di emozioni.

Sulle Dolomiti, incontrano Malcolm, e insieme lavorano per raccogliere prove contro la Biosyn. La storia d’amore tra Ellie e Alan riesplode, culminando in un bacio appassionato che offre una nota di speranza all’interno della tumultuosa avventura.

Ellie condivide anche con Maisie ricordi preziosi della sua madre, creando un legame emotivo profondo.

Il destino di umani e dinosauri

Il finale di Jurassic World – Il Dominio lascia aperte molte domande riguardo al futuro della convivenza tra umani e dinosauri. La pellicola mette in luce come la nostra specie non possa più considerarsi al vertice della catena alimentare. La coesistenza tra queste magnifiche creature e gli esseri umani diventa la nuova realtà, mettendo in evidenza una maggiore responsabilità verso la natura.

Il film si conclude con immagini di umani e dinosauri che vivono fianco a fianco, invitando a riflettere sulla necessità di una convivenza rispettosa e sostenibile. Mentre l’umanità intraprende un nuovo cammino, dovrà imparare a gestire le conseguenze delle proprie azioni, cercando di preservare il fragile equilibrio dell’ecosistema in un mondo in cui i dinosauri sono tornati a far parte della nostra vita.