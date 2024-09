Ballo all’ultimo sangue, come finisce: trama, cast, finale

Il canale Tv8 propone il film “Ballo all’ultimo sangue”, un thriller drammatico prodotto negli Stati Uniti d’America. La pellicola, della durata di un’ora e 25 minuti, offre un’intensa esperienza cinematografica.

Regia e protagonisti: Lindsay Hartley e Franck Dubosc

La regia di “Ballo all’ultimo sangue” è affidata a Lindsay Hartley, mentre i protagonisti principali sono Anna Phillips e Sophia Wilson, interpretati rispettivamente da Franck Dubosc e Alexandra Lamy. Nel cast è presente anche Christiane Millet nel ruolo di Mamie Thérèse. La pellicola è conosciuta a livello internazionale con il titolo “Deadly Debutantes: A Night to Die For”.

Dove è girato il film: Los Angeles e Columbia Britannica

Le riprese di “Ballo all’ultimo sangue” si sono svolte principalmente a Los Angeles e nelle zone limitrofe della Columbia Britannica. La produzione è della RNR Media in collaborazione con Almost Never Films Inc. e Lifetime Television.

Approfondimento sul film “Ballo all’ultimo sangue”

Il thriller “Ballo all’ultimo sangue” promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso grazie a una trama avvincente e a interpretazioni di grande intensità. Con location suggestive e una produzione di alto livello, il film si candida come un’opera imperdibile per gli amanti del genere thriller.

