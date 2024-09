Suzuki Music Party 2024 è in diretta o registrato: artisti, durata, lineup e ospiti di Amadeus

L’edizione 2024 del Suzuki Music Party si preannuncia come un evento musicale imperdibile. Non solo per la qualità degli artisti in programma, ma anche per l’atmosfera unica che si respirerà. Ecco una guida dettagliata su cosa aspettarci questa sera.

Alle 21:30 su NOVE, andrà in onda la registrazione della kermesse musicale, durante la quale Amadeus, noto conduttore e figura poliedrica del mondo dello spettacolo, prenderà le redini della serata. L’evento si è svolto il 17 settembre all’Allianz Cloud di Milano, la stessa location che ospita abitualmente X Factor, rendendo la serata ancora più attesa.

In questo spettacolo, Amadeus sarà accompagnato da Ilenia Pastorelli, attrice romana famosa per i suoi ruoli in film come Lo chiamavano Jeeg Robot, Benedetta follia e Occhiali neri. La sua carriera in TV è iniziata con il Grande Fratello nel 2011, ed è proseguita con la conduzione degli MTV Music Awards e la partecipazione a programmi come GialappaShow.

La serata si caratterizzerà per un cast di cantanti eccezionale, con oltre tre ore di musica, che presenteranno le hit dell’autunno. Oltre alle esibizioni soliste, ci si può aspettare anche duetti inaspettati, sempre sotto la direzione del “Maestro” Amadeus. Tra gli artisti protagonisti figura Anna (Pepe), considerata la rivelazione dell’estate.

Molti degli ospiti che saliranno sul palco hanno già calcato le scene del Festival di Sanremo, arricchendo ulteriormente la scaletta con le loro performance. In particolare, è prevista la presenza di Tananai, uno dei talenti emersi negli ultimi anni e che ha conquistato il pubblico con il suo stile unico.

Il Suzuki Music Party non è solo un concerto, ma una vera e propria celebrazione della musica italiana e della sua evoluzione, sotto la guida esperta di Amadeus. Con tanta attesa per la serata, le emozioni e le sorprese sono garantite. Assicurati di sintonizzarti per non perdere uno dei momenti musicali più attesi dell’anno!