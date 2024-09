Tale e Quale Show 2024, chi ha vinto la seconda puntata? Ultima classifica del 27 settembre

La seconda puntata della quattordicesima edizione di Tale e Quale Show ha visto trionfare Verdiana Zangaro, che ha conquistato il primo posto con una straordinaria interpretazione di Celine Dion. La cantante calabrese ha ottenuto il punteggio più alto della serata, totalizzando ben 69 punti e superando gli altri concorrenti in gara.

Una serata di grandi performance

La serata, andata in onda venerdì 27 settembre su Rai 1, ha visto gli 11 concorrenti cimentarsi in una serie di interpretazioni di artisti famosi. Tra le esibizioni più apprezzate, oltre a quella della vincitrice, si sono distinte Kelly Joyce nei panni di Shirley Bassey e Simone Annicchiarico che ha interpretato Franco Califano.

La giuria, composta da Alessia Marcuzzi (in sostituzione di Loretta Goggi), Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, affiancati dalla giurata ospite Katia Follesa, ha valutato attentamente ogni performance. Malgioglio, in particolare, ha assegnato il punteggio massimo all’esibizione di Verdiana Zangaro, confermando l’eccezionalità della sua interpretazione.

Il percorso di Verdiana Zangaro

Verdiana Zangaro, classe 1986, non è nuova al mondo dello spettacolo. La sua carriera è iniziata molto presto, con la prima apparizione televisiva nel 1995 nella trasmissione “Bravo Bravissimo” condotta da Mike Bongiorno. Da allora, ha partecipato a numerosi programmi televisivi e concorsi canori, tra cui il Festival di Sanremo nel 2003 nella categoria Nuove Proposte.

Il grande pubblico l’ha conosciuta nel 2013 grazie alla sua partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi“, dove si è classificata quarta. Successivamente, ha fatto parte del gruppo Le Deva, un trio pop femminile che ha riscosso un discreto successo nel panorama musicale italiano.

Prospettive future

La vittoria di Verdiana Zangaro in questa puntata di Tale e Quale Show potrebbe segnare un importante rilancio della sua carriera solista. La cantante ha dimostrato di possedere non solo una voce potente e versatile, ma anche una notevole capacità di interpretazione e trasformazione, qualità fondamentali per emergere in un programma così competitivo.

La prossima puntata, in programma per venerdì 4 ottobre, vedrà Verdiana cimentarsi nell’interpretazione di Lady Gaga, un’altra sfida impegnativa che potrebbe confermare il suo talento e la sua versatilità.

Tale e Quale Show si conferma così un trampolino di lancio per artisti talentuosi, offrendo loro la possibilità di mostrare le proprie capacità a un vasto pubblico televisivo. Con questa vittoria, Verdiana Zangaro ha dimostrato di essere una delle concorrenti da tenere d’occhio in questa edizione del programma, promettendo altre emozionanti performance nelle puntate a venire.