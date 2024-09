Verissimo: emozioni e sorprese con gli ospiti del 28 e 29 settembre 2024, le anticipazioni

Silvia Toffanin torna con un weekend ricco di interviste esclusive e momenti toccanti. Scopriamo chi saranno i protagonisti delle puntate di sabato e domenica su Canale 5.Il salotto televisivo più amato dagli italiani si prepara ad accogliere una serie di ospiti d’eccezione per le puntate di Verissimo in onda sabato 28 e domenica 29 settembre 2024. Silvia Toffanin, con la sua consueta eleganza e sensibilità, guiderà il pubblico attraverso storie emozionanti, rivelazioni inedite e momenti di pura gioia.

Verissimo, ospiti e anticipazioni sabato 28 settembre 2024

La puntata di sabato si aprirà con un omaggio all’amicizia attraverso la presenza di due icone del cinema italiano: Barbara Bouchet e Corinne Clery. Le due attrici, legate da un’amicizia decennale, condivideranno aneddoti e ricordi della loro carriera nel mondo dello spettacolo. La loro complicità è tale che il figlio di Barbara, lo chef Alessandro Borghese, considera Corinne come una seconda madre. Il cuore della trasmissione batterà forte con l’intervista a Paola Caruso, che aggiornerà il pubblico sulle condizioni di salute del suo piccolo Michele. Il bambino, vittima di un incidente durante una vacanza in Egitto, sta affrontando un percorso di riabilitazione dopo una lesione al nervo sciatico causata dalla puntura di un insetto. L’amore sarà protagonista con la presenza di Dalila Di Lazzaro, che si racconterà a tutto tondo, e di Arianna Bergamaschi, fresca di nozze con Oliver François, CEO di Fiat. La cantante condividerà i dettagli del suo matrimonio da favola e i progetti futuri con il marito. Non mancherà un tocco di romanticismo con Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, la coppia nata a “Uomini e Donne” nel 2019, pronti a convolare a nozze. I due sveleranno i preparativi per il grande giorno e i loro sogni per il futuro. Infine, direttamente dal set di “Endless Love“, la serie turca che ha conquistato il pubblico italiano, arriverà Hazal Filiz Küçükköse. L’attrice, che interpreta il ruolo di Zeynep, racconterà il suo percorso artistico e il successo internazionale della serie.

Verissimo, ospiti e anticipazioni domenica 29 settembre 2024

La domenica di Verissimo si aprirà con un’esclusiva assoluta: per la prima volta insieme in televisione, Romina Power e suo fratello Tyrone Power Jr. si racconteranno a cuore aperto, svelando aspetti inediti della loro famiglia e del loro legame. Seguirà un momento di grande ispirazione con Manuel Bortuzzo, il nuotatore che ha conquistato il bronzo ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Manuel condividerà la sua straordinaria storia di rinascita e determinazione, dimostrando come la forza di volontà possa superare ogni ostacolo. L’amore duraturo sarà celebrato con Benedetta Parodi e Fabio Caressa, pronti a festeggiare le nozze d’argento. La coppia presenterà il loro libro “Calcio e Pepe – Insieme è meglio”, un racconto a quattro mani dei loro 25 anni di matrimonio. Una vera e propria leggenda della musica italiana, Rita Pavone, farà il suo ingresso nello studio di Verissimo per ripercorrere la sua straordinaria carriera e condividere aneddoti mai raccontati prima. La gioia della genitorialità sarà al centro dell’intervista con Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, freschi genitori della piccola Camilla. La coppia racconterà le emozioni dei primi giorni da neo-genitori e i loro progetti futuri. Infine, Gianni Sperti, storico opinionista di “Uomini e Donne”, si aprirà in un’intervista senza filtri, rivelando aspetti inediti della sua vita privata e professionale.