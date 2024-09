Amici 2024 orario domenica 29 settembre: a che ora inizia il pomeridiano e quando finisce su Canale 5

Il pomeridiano di Amici 2024 torna su Canale 5 dal 29 settembre, con un nuovo orario e tante sorprese per i fan del talent show.

Il conto alla rovescia è quasi terminato per i fan di Amici, il celebre talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. La ventiquattresima edizione del programma sta per fare il suo debutto su Canale 5, portando con sé nuovi talenti, emozioni e alcune novità nell’orario di messa in onda.

Quando inizia Amici 2024

La prima puntata di Amici 2024 andrà in onda domenica 29 settembre 2024 alle ore 14:00 su Canale 5. Questa data segna un leggero ritardo rispetto alle stagioni precedenti, che solitamente iniziavano a metà settembre.

Orario e durata del pomeridiano

Il pomeridiano di Amici 2024 manterrà il suo tradizionale slot domenicale, ma con una piccola variazione:

Inizio: 14:00

14:00 Fine: 16:00

Questa nuova programmazione comporta una riduzione di 30 minuti rispetto alle edizioni passate, che terminavano alle 16:30.

Registrazione e messa in onda

Come da tradizione, il pomeridiano di Amici non andrà in onda in diretta. Le puntate verranno registrate alcuni giorni prima della trasmissione:

Prima registrazione: giovedì 26 settembre 2024

giovedì 26 settembre 2024 Location: studi Elios di Roma, via Tiburtina

Novità e anticipazioni

La nuova edizione di Amici promette diverse novità che terranno incollati i telespettatori allo schermo:

Nuovo corpo docenti: Deborah Lettieri sostituirà Raimondo Todaro come insegnante di ballo . Classe di 16 allievi: La nuova classe sarà composta da 16 talentuosi giovani tra cantanti e ballerini . Ospiti speciali: La prima puntata vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui Sarah Toscano, Angelina Mango e Mahmood .

Serate speciali in prime time

Oltre al consueto appuntamento domenicale, Mediaset ha in programma tre serate evento dedicate ad Amici:

Conduzione: Silvia Toffanin

Silvia Toffanin Produzione: Fascino di Maria De Filippi

Fascino di Maria De Filippi Contenuto: Celebrazione dei successi e dei talenti emersi dal programma negli anni

Perché guardare Amici 2024

Amici si conferma uno dei talent show più longevi e amati della televisione italiana. Ecco perché non perdere questa nuova edizione:

Scoperta di nuovi talenti nel canto e nella danza

Sfide emozionanti e performance di alto livello

Possibilità di vedere l’evoluzione artistica dei concorrenti

Presenza di ospiti e professionisti di fama nazionale e internazionale

Amici 2024 si prepara a conquistare nuovamente il pubblico di Canale 5 con il suo mix di talento, emozioni e spettacolo. L’appuntamento è fissato per domenica 29 settembre alle 14:00, con un format rinnovato e la promessa di offrire ai telespettatori un’esperienza coinvolgente e appassionante. Non resta che sintonizzarsi e lasciarsi trasportare dalla magia di uno dei programmi più amati della televisione italiana.