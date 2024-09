Alessandro e Massimiliano Borghese: Dietro le quinte della vita dei figli di Barbara Bouchet

Scopriamo chi sono Alessandro e Massimiliano Borghese, figli della famosa attrice Barbara Bouchet e dell’imprenditore Luigi Borghese, tra carriera e vita privata.

Chi sono Alessandro e Massimiliano Borghese

Alessandro e Massimiliano Borghese sono i figli dell’attrice Barbara Bouchet e dell’imprenditore napoletano Luigi Borghese, venuto a mancare nel 2016. La coppia, che si era unita in matrimonio nel 1974, ha attraversato una separazione una decina di anni prima della scomparsa di Luigi. Alessandro è nato il 19 novembre 1976 a San Francisco, mentre Massimiliano, il suo fratello minore, è venuto alla luce nel 1989 a Roma, e attualmente risiede a Milano, dove lavora come barman nel ristorante del fratello.

Chi è Alessandro Borghese

Dopo aver conseguito il diploma all’American Overseas School of Rome, Alessandro ha intrapreso la sua carriera nel mondo della cucina imbarcandosi sulle navi da crociera, un’esperienza che lo ha portato a lavorare in diverse città come Londra, San Francisco e Parigi. Ha poi deciso di ritornare in Italia per seguire un corso da sommelier, prima di tornare negli Stati Uniti per alcuni anni. Rientrato in Italia, ha avuto l’opportunità di lavorare presso alcuni ristoranti di Milano e Roma, aumentando la sua notorietà nel settore gastronomico. Nel 2017, ha aperto il suo primo ristorante a Milano, battezzato Alessandro Borghese — Il lusso della semplicità, al quale ha fatto seguito un secondo locale a Venezia nel 2022 chiamato AB — Il lusso della semplicità.

La carriera di Alessandro in televisione è decollata nel 2005 con la conduzione di Cortesie per gli ospiti, un programma che ha riscosso notevole successo. La sua presenza in TV è continuata su Sky Italia dal 2014 al 2016, dove ha vestito i panni di giudice nel talent show culinario Junior MasterChef Italia. Dal 2015 si è confermato come una figura di spicco conducendo Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Nel 2017, ha ampliato la sua carriera su TV8, conducendo Cuochi d’Italia, seguito poi da Alessandro Borghese – Piatto ricco nel 2021 in collaborazione con l’eminente chef Gennaro Esposito. Recentemente, ha partecipato al game show Game of Talents, e nel 2022 ha debuttato come conduttore di Alessandro Borghese – Celebrity Chef.

Per quanto riguarda la sua vita personale, Alessandro è sposato dal 2009 con Wilma Oliverio e insieme sono genitori di due figlie, Alexandra e Arizona, con cui condivide momenti preziosi. La sua passione per la cucina e la famiglia è in continua crescita, portandolo a cercare sempre nuove sfide professionali e creative.

Chi è Massimiliano Borghese

Massimiliano Borghese, il fratello di Alessandro, si è scelto un percorso diverso. Attualmente vive a Milano, dove lavora come barman nel ristorante del fratello, contribuendo alla sua attività e alla creazione di atmosfere uniche per i clienti. La sua prima apparizione in televisione è avvenuta nel 2020, quando ha partecipato a Domenica Live, un programma condotto da Barbara D’Urso, insieme alla madre, Barbara Bouchet. Durante la trasmissione, la madre ha condiviso un commento interessante riguardo alla sua riservatezza, rivelando come Massimiliano avesse sempre voluto mantenere un profilo basso, creando confusione tra il pubblico che credeva Alessandro fosse figlio unico.

Non si hanno molte informazioni sulla vita privata di Massimiliano; di fatto, non si sa se sia fidanzato o sposato, né tantomeno se abbia figli. La sua scelta di rimanere lontano dal mondo dello spettacolo è ben nota, ma la sua presenza offre ai fan uno sguardo più umano e autentico dietro le quinte della famiglia Borghese.