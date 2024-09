Luigi Borghese e Barbara Bouchet: Ricordi di un amore con l’ex marito che ha segnato la vita

La relazione tra Barbara Bouchet e Luigi Borghese è stata segnata da un sentimento profondo, come ha dichiarato l’attrice ai microfoni di Serena Bortone. Nonostante la fine del loro matrimonio, l’affetto e il rispetto reciproco sono rimasti saldi. Bouchet ha raccontato di essere sempre stata al fianco dell’ex consorte durante gli anni difficili della malattia, dimostrando un amore che ha superato le barriere della separazione. Davanti all’intervistatrice, ha confessato di avere al suo fianco una nuova persona, senza però rivelarne l’identità. “C’è l’idea di avere un compagno, qualcuno che ti supporta e condivide le tue riflessioni,” ha affermato. Quando Bortone le ha chiesto di descrivere questo compagno, Barbara ha sorpreso tutti rivelando: “C’è già.”

Il loro matrimonio, durato 35 anni, è iniziato nel 1974 e si è concluso nel 2006. Nonostante la fine della loro storia sentimentale, i due hanno mantenuto un legame speciale. Bouchet ha sempre mostrato grande rispetto verso Borghese, curandolo durante il suo declino. Durante una partecipazione al programma Oggi è un altro giorno, l’attrice ha spiegato: “Gli sono rimasta vicino fino alla fine, l’ho assistito in tutte le sue malattie, purtroppo. Anche se ci siamo separati e non vivevamo più insieme, non l’ho mai abbandonato.” Questo amore durato oltre tre decenni rimane indelebile nel cuore della Bouchet, la quale ha dichiarato che mai potrà esserci un amore e un legame pari a quello avuto con Luigi Borghese.

Barbara Bouchet, chi era l’ex marito Luigi Borghese

Luigi Borghese, nato il 7 marzo 1936 a Napoli, è stato un uomo dalle molteplici sfaccettature. La sua carriera spaziava da rappresentante a banditore d’aste, fino a diventare imprenditore. Il suo ingresso nel mondo del cinema avvenne negli anni ’70 e ’80, periodo in cui ha recitato in diverse pellicole, tra cui Spaghetti a mezzanotte. Non è chiaro come si siano conosciuti, dato che Barbara ha sempre mantenuto una certa riservatezza riguardo all’inizio della loro storia d’amore, ma nel 1974 hanno condiviso il giuramento matrimoniale.

Dalla loro unione sono nati due figli, Alessandro e Massimiliano. Tuttavia, nel 2006, per motivi rimasti privati, il matrimonio si è concluso. Bouchet, in un’intervista con il settimanale Chi, ha rivelato che l’amore tra di loro si era spento da tempo, ma per il bene dei figli non avevano ancora formalizzato la separazione. La morte di Borghese è stata tragica, avvenuta dopo anni di lotta contro la malattia, e il suo decesso è stato comunicato tramite Twitter dal figlio Alessandro, con cui ha sempre mantenuto un ottimo rapporto. Lo chef Alessandro ha spesso parlato di suo padre, rivelando come sia stato quest’ultimo a trasmettergli la sua passione per le moto. L’eredità di Luigi Borghese continua a vivere nei ricordi e nei racconti affettuosi dei suoi cari.