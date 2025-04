Come finisce Blood Father: trama e spiegazione finale

Il film Blood Father si conclude con il sacrificio del protagonista, che dà la vita per salvare la figlia Lydia, riuscendo così a redimersi dal proprio passato.

Va in onda su Rai 4 il thriller d’azione Blood Father, diretto da Jean-François Richet e tratto dal romanzo omonimo scritto da Peter Craig. Presentato in anteprima al Festival di Cannes nel 2016, il film vede come protagonista Mel Gibson nel ruolo di John Link, un ex detenuto con un passato turbolento che cerca di proteggere la figlia adolescente da un pericoloso cartello della droga. Nel cast figurano anche Erin Moriarty, Diego Luna, Michael Parks e William H. Macy.

La pellicola si apre con Lydia, una diciottenne in fuga dopo che il suo fidanzato Jonah ha sottratto una grossa somma di denaro a un potente cartello della droga. Braccata dai criminali e abbandonata dal suo complice, Lydia si rifugia dal padre John, ex motociclista e veterano di guerra appena uscito di prigione. Nonostante gli anni di lontananza e i trascorsi burrascosi, John accoglie la figlia e si impegna a difenderla a ogni costo.

Determinato a rimediare agli errori del passato, John affronta in prima persona la minaccia rappresentata dal cartello. Quando capisce che Jonah ha tradito i suoi soci e si è nascosto per proteggersi, John tenta di avvertire Lydia, già nel mirino dei criminali. Kirby, un vecchio amico di John, contatta la ragazza dicendole di dirigersi verso un luogo pubblico per mettersi al sicuro, ma si scopre presto che si tratta di una trappola orchestrata da Jonah.

Lydia viene rapita dagli uomini di Jonah, ma John riesce a localizzarli e propone uno scambio: la sua vita in cambio della libertà della figlia. Jonah accetta e organizza l’incontro in una zona isolata del deserto. Lì si consuma l’epilogo drammatico del film.

Durante lo scambio, John fa esplodere una trappola che elimina due membri della banda. In seguito riesce a uccidere un altro sicario all’interno di un veicolo. Tuttavia, Jonah riesce a fuggire, e un altro tiratore scelto colpisce John, ferendolo gravemente. Rifugiatosi dietro un’auto, John attira il sicario in un confronto diretto. Lo scontro si conclude con la morte di entrambi.

Nei momenti finali, John riesce a dire addio a sua figlia Lydia, rassicurandola con parole affettuose: “Sei una brava ragazza.” Dopo la morte del padre, Lydia viene tratta in salvo, mentre Jonah viene arrestato e condotto in prigione.

Blood Father si chiude così con un atto di redenzione: John Link, ex fuorilegge, ritrova la propria umanità sacrificandosi per la figlia, e Lydia può finalmente sperare in un futuro diverso.