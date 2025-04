Come finisce Air – La storia del grande salto: trama e spiegazione finale

Air – La storia del grande salto, diretto da Ben Affleck e interpretato da Matt Damon, Viola Davis, Jason Bateman e lo stesso Affleck, è il titolo che questa settimana merita tutta l’attenzione degli appassionati di cinema. Distribuito nelle sale italiane, il film racconta la genesi di una delle operazioni di marketing più emblematiche della storia dello sport e del capitalismo moderno.

Ambientato nel 1984, lo stesso anno in cui Bruce Springsteen cantava Born in the USA e il cubo di Rubik spopolava da un capo all’altro del mondo, Air ricostruisce il momento in cui Sonny Vaccaro, manager Nike dai modi poco convenzionali, riuscì a convincere la madre di Michael Jordan a firmare un contratto che avrebbe cambiato per sempre il volto del basket e della cultura pop.

Matt Damon interpreta un Vaccaro tutt’altro che affascinante, avvolto in una gamma infinita di tonalità beige, ma dotato di un intuito fuori dal comune e di una tenacia che lo rendono protagonista di un’impresa memorabile. La sua sfida? Convincere un giovane atleta – all’epoca ancora sconosciuto a livello globale – a legare il suo nome a un marchio che, senza di lui, rischiava di restare nell’ombra.

Il risultato è noto: Air Jordan diventa una leggenda, Michael Jordan un’icona mondiale e la Nike un colosso. Ma Air non si limita a celebrare un successo commerciale. Il film evita volutamente il tono moraleggiante di pellicole simili come Jerry Maguire, puntando invece su una narrazione asciutta, ironica e priva di retorica. Nessun “messaggio edificante”, ma una fotografia lucida del capitalismo americano e della sua capacità di trasformare intuizioni personali in imperi economici.

Una delle scelte più intelligenti della regia è proprio quella di non mostrare mai il volto di Michael Jordan. Il suo personaggio resta una presenza silenziosa, quasi mitologica, mentre a emergere sono le figure intorno a lui, in particolare quella della madre, interpretata magistralmente da Viola Davis. Nonostante il minutaggio limitato, l’attrice regala al film una delle battute più incisive: “Una scarpa è solo una scarpa, finché non la indossa mio figlio.”

Per chi si aspetta un film sportivo o biografico, Air potrebbe sorprendere: non ci sono partite, non ci sono schiacciate spettacolari. C’è invece una riflessione profonda – e a tratti pungente – sulla solitudine maschile, sulla determinazione cieca, sull’ambizione, ma anche sul personal branding prima che diventasse una parola di moda.

Una pellicola che riesce a coniugare perfettamente la ricostruzione storica degli anni Ottanta con una narrazione appassionante e mai banale. Air – La storia del grande salto è, in definitiva, un racconto sul coraggio di credere in qualcosa prima degli altri, anche a costo di sembrare ridicoli.

Non è un film sul basket, né su Michael Jordan. È un film sull’America, su come si creano i miti e su quanto possa essere potente l’intuizione di una sola persona.

Ma come finisce Air – La storia del grande salto?

Per chi si chiede come finisce Air – La storia del grande salto, la risposta è tanto semplice quanto potente. Non c’è un climax sportivo, nessuna azione in campo da ricordare. Il momento chiave è firmato da un contratto, da una decisione presa attorno a un tavolo, da una madre che cambia il destino del figlio e della stessa Nike. Il film si chiude ricordando che Michael Jordan riceverà royalties per ogni paio di Air Jordan venduto, un accordo mai visto prima, che ha riscritto le regole dello sport business. È qui che si consuma il “grande salto” del titolo: non quello atletico, ma quello commerciale, culturale, e personale. Un finale che non alza la voce, ma lascia il segno.