Frasi e immagini più belle da mandare WhatsApp e Facebook: Sabato 5 ottobre 2024

Il buongiorno si vede dal mattino, e cosa c’è di meglio per iniziare la giornata con il piede giusto se non una frase ispiratrice o un dolce pensiero? Che sia per motivare se stessi o per augurare una buona giornata a una persona cara, le parole hanno il potere di plasmare il nostro umore e la nostra prospettiva.

Questa raccolta di 50 frasi e aforismi per il buongiorno spazia dal poetico al divertente, dall’amorevole al filosofico. Sono pensieri che possono essere condivisi con il partner, gli amici, i familiari o semplicemente tenuti per sé come promemoria personale per affrontare la giornata con positività ed entusiasmo.

Dalle riflessioni di famosi scrittori e pensatori alle citazioni di personaggi dei fumetti, da messaggi d’amore a spunti di saggezza quotidiana, questa selezione offre qualcosa per ogni gusto e occasione. Che tu stia cercando di infondere un po’ di energia in una mattinata pigra o desideri semplicemente strappare un sorriso a qualcuno, troverai sicuramente la frase perfetta per dare il via alla giornata nel modo migliore.

“Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso.” (Stephen Littleword) “La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è quella di essere di buon umore.” (Voltaire) “Svegliandomi questa mattina, sorrido. Ventiquattro ore nuove di zecca sono davanti a me.” (Thích Nhat Hanh) “Tra i tanti ieri e i molti domani, c’è un solo oggi da vivere e da scoprire.” “Prendi per mano il tuo sorriso e vai incontro alla giornata.” “Un sorriso nel primo volto incontrato al mattino è un benvenuto al giorno che inizia.” (Banana Yoshimoto) “Vorrei essere il profumo del caffè che ti sveglia al mattino. La prima cosa che ti mette il buonumore, la prima che ti fa sorridere.” “Sei appena uscito dai miei sogni e sei già nei miei pensieri. Buongiorno!” “Ogni mattina il mondo è un foglio di carta bianco e attende che i bambini, attratti dalla sua luminosità, vengano a impregnarlo dei loro colori.” (Fabrizio Caramagna) “Le giornate dovrebbero iniziare con un abbraccio, un bacio, una carezza e un caffè. Perché la colazione deve essere abbondante.” (Charles M. Schulz) “Non importa come ti senti, alzati, vestiti e lotta per i tuoi sogni.” “Il modo migliore per realizzare un sogno è quello di svegliarsi.” (Paul Valery) “La brezza del mattina ha segreti da dirti. Non tornare a dormire.” (Rumi) “Ogni giornata è una piccola vita, ogni risveglio una piccola nascita, ogni nuova mattina è una piccola giovinezza.” (Arthur Schopenhauer) “Sonno, esci da questo corpo pieno di vita! Buongiorno a tutti.” (Mafalda) “Se fossimo stati creati per schizzare fuori dal letto appena svegli, dormiremmo tutti nel tostapane.” (Garfield) “Da’ a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita.” (Mark Twain) “Buongiorno! Spero che oggi tu abbia la stessa energia di un bambino che ha mangiato una scatola intera di cereali zuccherati.” “Buongiorno! Se il caffè non ti sveglia, forse il pensiero di essere in ritardo al lavoro lo farà.” “Buongiorno! Ricorda, un sorriso è la curva migliore su un volto.” (Phyllis Diller) “Buongiorno! È una nuova giornata, quindi prendi il caffè e fai il miglior selfie possibile.” “Buongiorno! Il mio piano per oggi? Sorridere e fingere di sapere cosa sta succedendo.” “Buongiorno! La vita è troppo breve per prendersi sul serio. Goditi ogni momento.” (Will Ferrell) “Buongiorno! Svegliati, bevi il caffè e continua a fare finta di sapere cosa stai facendo.” “Buongiorno! Ricorda, è meglio arrivare tardi nella realtà che in anticipo in un sogno.” (Jim Carrey) “L’amore è la luce che illumina i giorni più bui: buongiorno!” (Charles Dickens) “Buongiorno! La bellezza di un nuovo giorno è che puoi farlo diventare ciò che desideri.” “L’amore è la forza più potente dell’universo. Buongiorno, amore mio.” (A.A. Milne) “Ogni giorno è una nuova opportunità per cambiare la tua vita. Buongiorno!” “Buongiorno! Il sole sorge ogni giorno, anche nei giorni nuvolosi del cuore.” “Buongiorno. Inizia la giornata con un sorriso e finirai la giornata con un sorriso.” “Buongiorno. La vita è una tela, usa tutti i colori che puoi per dipingerla meravigliosamente.” “Buongiorno! Oggi è un giorno perfetto per iniziare a vivere i tuoi sogni.” “Buongiorno. La famiglia è dove inizia la vita e l’amore non finisce mai.” “La vita è un dono, e ogni respiro è un miracolo. Buongiorno!” “Ogni giorno è una pagina del tuo libro della vita. Scrivi bene oggi. Buongiorno!” “Buongiorno. Ricorda che sei amato e che la tua presenza nella vita di qualcuno è preziosa.” “La felicità è una scelta, non un risultato. Buongiorno!” “Buongiorno. La gratitudine rende ciò che abbiamo abbastanza.” “Buongiorno, tesoro! Il sole è sorto, ma la luce più bella resta quella che brilla nei tuoi occhi.” “Buongiorno, amore mio. Che il tuo risveglio sia dolce e sereno come il tuo sorriso.” “Buongiorno! Che questa giornata sia luminosa e piena di dolci sorprese, proprio come il nostro amore.” “Con la freschezza dell’alba, ti accoglio in un nuovo giorno carico di possibilità.” “Con il profumo del caffè e il tepore del sole, ti auguro una giornata piena di energia e soddisfazioni.” “Tra i sussurri del mattino e il canto degli uccelli, ti auguro una giornata ricca di sorprese e successi.” “Con i primi raggi del sole, ti invio un sorriso luminoso per illuminare il tuo risveglio.” “Il tuo sorriso è il mio sole, che scioglie ogni nebbia di tristezza e illumina il mio cielo.” “Buongiorno! Che la tua giornata sia ricca di gioia, speranza e amore.” “Che tu possa avere sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso.” “C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; quel posto è tra le tue braccia.”