Monza-Roma: guida completa per seguire il match di Serie A in diretta tv e streaming gratis

La settima giornata di Serie A offre un interessante scontro tra Monza e Roma, due squadre alla ricerca di punti importanti per i rispettivi obiettivi. Ecco tutto quello che c’è da sapere su dove vedere Monza-Roma e le ultime novità in vista del match.

Il Monza di Alessandro Nesta si trova in una situazione di classifica molto delicata, all’ultimo posto con soli 3 punti frutto di 3 pareggi e 3 sconfitte. I brianzoli non hanno ancora ottenuto la prima vittoria stagionale e hanno urgente bisogno di un risultato positivo per risollevare il morale. La Roma di Ivan Juric occupa invece il 9° posto con 9 punti e vuole proseguire il suo percorso di crescita dopo un avvio altalenante.

La partita si giocherà domenica 6 ottobre alle ore 18:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Per quanto riguarda la diretta tv, Monza-Roma sarà trasmessa sia su DAZN che su Sky. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match tramite l’app disponibile su smart tv, console di gioco e dispositivi mobili. Su Sky la partita andrà in onda sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Gli abbonati DAZN potranno utilizzare l'app su smartphone, tablet e pc. Gli abbonati Sky avranno a disposizione l'app Sky Go. In alternativa, è possibile sottoscrivere un abbonamento a NOW, la piattaforma streaming di Sky.

Le probabili formazioni vedono il Monza schierarsi con il 3-4-2-1: Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Pessina; Djuric. La Roma dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.

La direzione di gara è stata affidata all’arbitro Federico La Penna della sezione di Roma. Al VAR ci sarà Aureliano, coadiuvato da Meraviglia.

I precedenti tra le due squadre all’U-Power Stadium sorridono alla Roma. Nella scorsa stagione i giallorossi si imposero per 4-1, mentre due anni fa finì 1-1. Il bilancio complessivo vede 3 vittorie della Roma e 1 pareggio nei 4 precedenti in Serie A.

Per il Monza sarà fondamentale invertire la rotta dopo un avvio di stagione molto negativo. La Roma vuole invece dare continuità alle ultime prestazioni positive e conquistare la prima vittoria esterna in campionato. Si preannuncia una sfida combattuta tra due squadre alla ricerca di punti importanti.

Si preannuncia una sfida combattuta tra due squadre alla ricerca di punti importanti. I tifosi avranno l'imbarazzo della scelta per non perdersi questo interessante scontro di Serie A che promette spettacolo ed emozioni.