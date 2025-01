Donna accoltellata a Torino: «Il cane faceva troppo rumore, non lo sopportavo». Ferita in modo grave

Un uomo di 72 anni è stato arrestato a Torino con l’accusa di tentato omicidio, dopo aver ferito gravemente una donna di 63 anni con un coltello. L’incidente, avvenuto la sera del 1° gennaio, è stato reso noto solo oggi dalla questura di Torino. La vittima è stata colpita al collo e all’addome, dopo che il 72enne, infastidito dal cane della donna che abbaia troppo, ha deciso di aggredirla.

Il motivo dell’aggressione: il cane troppo rumoroso

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo, residente nella zona di Corso Maroncelli, nella periferia sud di Torino, sarebbe uscito di casa infuriato per il rumore causato dal cane della donna. Dopo aver gridato contro l’animale, si è diretto verso la vittima, che si trovava all’esterno della sua abitazione in compagnia di un amico. Senza alcun preavviso, l’uomo ha aggredito la donna, colpendola con un coltello e provocandole gravi ferite.

Intervento delle forze dell’ordine e ricovero in ospedale

L’ambulanza e gli agenti della squadra volante sono intervenuti tempestivamente, trasportando la donna in ospedale, dove è stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni sono critiche, ma stabili. Secondo le ricostruzioni, l’aggressore e la vittima avevano già avuto precedenti contrasti, sempre legati al comportamento del cane.

La convalida dell’arresto

A seguito delle indagini, la Procura di Torino ha confermato la gravità dell’accaduto, richiedendo e ottenendo la convalida dell’arresto dell’uomo. L’indagine prosegue, mentre l’anziano è stato trattenuto in custodia cautelare. Questo episodio drammatico sottolinea ancora una volta come conflitti di convivenza quotidiana, come quelli legati a animali domestici, possano degenerare in situazioni violente e tragiche.