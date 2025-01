Ilary Blasi: «Dopo Totti è cominciata una “nuova vita”. Con Bastian mi sento speciale»

Ilary Blasi torna a raccontarsi, questa volta attraverso le pagine del settimanale “Chi” e anche in una recente intervista a Netflix, dove ha parlato apertamente della sua vita e dei suoi progetti. Il suo reality, “Ilary”, è un racconto senza filtri della sua quotidianità, ispirato a modelli americani come Paris Hilton e le Kardashian. A differenza di un documentario, il reality non ha un copione: “Mi sono portata dietro le telecamere per raccontare il mio mondo, senza un copione…” racconta Ilary Blasi, che ha deciso di mostrarsi per quella che è, senza maschere.

La famiglia Blasi: un matriarcato al femminile

Nel corso dell’intervista, Ilary ha parlato anche della sua famiglia, sottolineando come, nonostante la presenza di uomini, sia la forza delle donne a prevalere. “Gli uomini sono in minoranza, le donne sono brave a coalizzarsi,” ha affermato. La Blasi, infatti, è molto legata alle sue due sorelle, con cui condivide una forte complicità, che ha portato alla creazione di un vero e proprio “matriarcato” in casa. Questo legame familiare è al centro del suo racconto, anche nel reality, dove la solidarietà femminile è un tema ricorrente.

L’incontro con Bastian: “A New York mi hanno detto che avrei incontrato l’uomo della mia vita”

Nel suo racconto, Ilary Blasi ha anche parlato della sua relazione con Bastian, il suo compagno. Un incontro che è avvenuto sotto il segno del destino: “Una cartomante mi aveva anticipato che a New York avrei incontrato l’uomo della mia vita. Ed è successo proprio all’ultimo secondo,” racconta. Il loro primo incontro è avvenuto in aeroporto, a New York, mentre Ilary aspettava il volo di ritorno per l’Italia. Bastian si è avvicinato, non chiedendo il suo numero di telefono, ma chiedendole invece il nome del suo account Instagram per seguirla. Un approccio che Ilary ha trovato sorprendente, dato che, “ero fuori dal mercato da 20 anni e non sapevo come funzionasse oggi l’approccio…”.

La relazione con Bastian: un amore che fa sentire Ilary “unica”

Ilary Blasi ha raccontato che Bastian non sapeva nulla di lei, ma la sua simpatia e attenzione le hanno subito conquistato il cuore. “Ci credo che non mi conoscesse, in Germania conoscono solo Michelle Hunziker, non mi calcolano” scherza Ilary, mentre ricorda il loro primo incontro. Il loro legame si è subito consolidato, tanto che hanno trascorso il primo weekend insieme, in compagnia di Michelle Hunziker, una figura importante per Ilary.

A proposito di Bastian, Ilary ha detto: “Mi fa sentire unica. Si dice tanto che i tedeschi sono freddi, ma lui è molto romantico, più romantico di me…” Un amore che le regala felicità e una nuova visione della vita, grazie alla gentilezza e alla sincerità del suo compagno.

“Una seconda vita” dopo la fine del matrimonio con Totti

Nel corso dell’intervista, Ilary Blasi ha anche fatto riferimento al suo matrimonio con Francesco Totti, ma senza entrare nei dettagli. Ha semplicemente detto che, dopo la fine della sua relazione con l’ex capitano della Roma, è iniziata una “seconda vita” per lei, una “seconda serie” che ha trovato espressione anche nel suo reality. Un nuovo capitolo che, a detta della stessa Ilary, è stato una vera e propria rinascita professionale e personale.

I rifiuti professionali: “Ho scelto strade diverse”

Una delle domande più dirette che le è state fatte riguarda i suoi rifiuti professionali, come La Talpa e L’Isola dei Famosi. Ilary Blasi ha risposto con sincerità: “È difficile spiegare, secondo me ti devi entusiasmare ai progetti. Se capisci che il tuo posto non è quello, non devi prenderlo per forza. Sono più i “no” che dico, e ogni volta mi prendo un rischio, ma vado a istinto”. Ha spiegato come, sin dai tempi di Passaparola, abbia scelto di non seguire le vie scontate, evitando programmi sportivi per puntare a progetti che rispecchiassero maggiormente le sue passioni e la sua visione del lavoro. “Ho scelto sempre strade diverse,” ha dichiarato con convinzione.

Ilary Blasi continua così a scrivere il proprio percorso, tra carriera e vita privata, affrontando ogni nuova sfida con autenticità e determinazione. Il suo reality su Netflix offre uno spaccato della sua vita e dei suoi sogni, un invito a scoprire l’incredibile viaggio che sta vivendo.