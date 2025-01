Shaila Gatta al GF: “Solo gli sciocchi fanno acquisti all’Esselunga”. La replica dell’azienda non tarda

Shaila Gatta, uno dei personaggi più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha nuovamente fatto parlare di sé, ma questa volta non solo per i suoi rapporti con gli altri concorrenti.

La ex velina è stata infatti attaccata sui social per quella che ha dichiarato riguardo a Esselunga, una delle catene di supermercati più famose e diffusa d’Italia. Con la sua frase, la Gatta ha acceso un putiferio sui social, mettendo a confronto gli internauti e gli stessi fan del programma. C

he cosa ha poi detto che ha fatto scatenare tutto questo vespaio? Il video virale La Gatta era in conversazione con Maxime Mbandà e spiegava il suo andirivieni quotidiano tra auto e metro. Alla domanda del concorrente se facesse la spesa da Esselunga, la ragazza ha risposto senza filtri: “No, i fessi ci vanno per fare la spesa”.

A quel punto, la regia ha subito oscurato l’audio ma il danno era fatto, la reazione sui social non si è fatta attendere e quella dichiarazione, definita da molti come poco rispettosa, è divenuta in poche ore virale. La risposta di Esselunga Il video ha presto conquistato la classifica delle tendenze sui social, con l’hashtag di Esselunga in testa alla lista.

In molti si sono chiesti se la catena avrebbe preso provvedimenti legali contro la ragazza, ma la risposta del brand è stata inaspettata. Esselunga ha ribattuto con una lettera scherzosa, trasportata in un meme con la scritta: “Quando scopri che sei trendy, qui gatta ci cova” accompagnata dall’immagine del gatto.

maxime: “quindi tu vai a fare la spesa all’esselunga?”

shaila: “noo, i fessi vanno a fare la spesa all’esselunga!” lei, la professionista con la carriera decennale ⚰️#grandefratello pic.twitter.com/ZGFbNcKpQ1 — threshold – il napolitano fugoso 🌙 (@heythreshold) January 5, 2025

Questa mossa ha aiutato a disinnescare la situazione, rispondendo in tutta positività e leggerezza al meme, senza calarsi nella rabbia della situazione. La reazione dei social e la divisione Il tutto, come detto, è stato accolto con entusiasmo da alcuni, facendo aumentare l’interazione, mentre ha mandato nel panico altri, che hanno visto nella risposta dei riprovevole.

In poco tempo, sono nate due fazioni sul web: da una parte, coloro che hanno apprezzato la battuta markettara, mentre dall’altra coloro che hanno fatto arrivare la loro condanna verso la ragazza. Nonostante la situazione sia sembrata rischiare di sfuggire di mano, la battaglia mediatica ha dimostrato come un complimento nascosto possa far risaltare il brand e infrangere di molto il tempo social.

Mentre il concorso continua, sembra che la Gatta chiederà un ruolo all’interno della Casa, con i rapporti interni con gli altri concorrenti e i tafferugli con Helena Prestes in primo piano. Con la dinamica stabilita, sembra che anche i primi mesi saranno costellati da altri video che faranno discutere e, perché no, accenderanno i riflettori su quanto sta succedendo dentro e fuori del programma.