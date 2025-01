A Uomini e Donne, Tina Cipollari sorprende Gemma Galgani con un gavettone: “Tutti hanno ciò che meritano”

Dopo la pausa per le festività natalizia, è tornato in onda Uomini e Donne. Com’è consuetudine Tina Cipollari ha fatto il suo spettacolo con il “gesto di antipatia” nei confronti della sua eterna rivale Gemma Galgani.

Nel daytime di mercoledì 8 gennaio 2025, la donna ha lasciato tutti spiazzati con un’azione clamorosa: le ha versato un secchio d’acqua in testa. L’ennesima polemica tra le due protagoniste del parterre Over pare non dover avvicinarsi alla sua cessazione, in quanto Tina e Gemma si danno battibecchi e provocazioni a raffica.

Anche se durante la puntata di oggi tutte le due donne si sono fatte a tal proposito delle risatine. Mentre il programma va in onda, Tina Cipollari esce dallo studio per pochi minuti. Quando rientra, a gran sorpresa ha in mano un secchio d’acqua pronto ad essere versato sulla Galgani. “Sto parlando col mio idraulico”, scherza Tina, riferendosi all’imprevisto ritorno da con lo strumento del suo gesto provocatorio.

Dopo essersi fermata infatti davanti alla “vittima” ha poi eseguito il gavettone, divertendo gli altri presenti in studio mentre Gemma, bagnatissima, si lamentava per quanto le era accaduto. Maria De Filippi, che ha sempre cercato di mantenere calma in simili situazioni tra gemma e Tina, commenta: “Non so che dirti Gemma, non so che dirti.” Destabilizzata, la Galgani arriva a chiedere: “Alza un po’ i secchi e me li gii aiutino le a prende cosa ti ridi mi buttano secchi addosso le persone?

La risposta di Tina Cipollari, sempre provocatoria, non si ferma: “Dai, è un gesto di amicizia. È un piccolo gesto affettuoso nei tuoi confronti. Ti mando ad asciugare. Tira tutto il karma che hai.

Sei abituata a queste rogne. Ti piace, ti compete. Tutto ciò che dai torna indietro“. La risposta della donna, che ascolta Tina Galgani a testa bassa, non si fa attendere: “Non ti basta quanto è accaduto fino ad ora? Di tutto ciò che faccio per riaverti?”. La provocazione continua con uno sguardo un po’ canzonatorio: “Non fare semp… niente. Non fare l’esagerata, dai.

È per il fatto che ti piace, che sei al centro dell’attenzione. Hai detto che in privato lo fai tantissimo. A te piacciono queste cose forse. Le piace fare delle cose estreme, spinte. Ormai sei abituata.

Non c’è un motivo per cui l’ho fatto. Non volevo farti arrabiare, l’ho fatto per antipatia personale”. L’ ultima risposta non è di certo della stessa Gemma Garlani, che nonostante tutto, resta in silenzio a fissare la donna. Impatto sui social il gesto di Tina Cipollari ha subito scatenato un dibattito tra i fan della trasmissione, divisi tra chi rideva del gesto e dell’imbarazzo dello stesso, e chi invece lo ha definito eccessivo e di cattivo gusto.

A tutto ciò si aggiunge il contesto già delicato, di anni ormai, tra le due, con Gemma Galgani che dalla sua presenza continua fa discutere. Tina Cipollari, da par suo, ama fare il verso all’oste, alimentando sempre di più una rivalità di vecchia data all’interno del parterre del Grande Fratello.

Probabilmente, questo conflitto darà luogo a molta più attenzione del pubblico per la cantante e a molte altre discussioni tra i fan, sia di persona nel corso del concorso che sui social media.