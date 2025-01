Il figlio di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli portato in ospedale: “Bisogna capire cosa sia accaduto”

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli continuano ad essere una delle coppie del Grande Fratello nate e più longeve. La coppia, insieme da oltre vent’anni ed a genitori di Matilda e Tancredi, ha vissuto le ultime ore al proprio figlio in modo diverso dall’abituale.

Il loro piccolo Tancredi, di soli dieci anni, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Carpi; sulle piattaforme social, i due genitori hanno espresso il loro stato d’animo, condividendo ufficialmente quanto accaduto e ringraziando il personale che ha assistito il loro figlio. “Persone fantastiche, dovremo capire cosa è successo e iniziare un percorso”, hanno commentato i due, fotografandosi con un post su Instagram e ricevendo affetto e professionalità.

Cosa è successo al figlio di Katia e Ascanio? Nel video pubblicato sulle piattaforme social, Katia e Ascanio hanno annunciato a tutti i propri follower di avere suo figlio: “Volevamo fare un ringraziamento a tutte le persone che ci hanno supportato in questo momento difficile, a cominciare da tutti quelli dell’ospedale di Carpi. Ci hanno assistito con grande affetto, professionalità, e un tocco di simpatia che ci ha dato sollievo.

Il reparto ci ha rassicurato tanto,” hanno raccontato. Il loro bambino Tancredi è apparso quasi in perfetta forma dopo il ricovero, e la coppia ha proseguito raccontando la visita al Bambin Gesù a Roma. Katia ha pubblicato una foto di Tancredi con il braccio medicato, senza però taggarla “Un passo alla volta, con leggera speranza”.

Fans e sostenitori della coppia si sono uniti sui social, affinché invasati dall’apprensione, oltre che dalla solidarietà. Tancredi sembra volersela cavare ora, ma la coppia ha chiarito come non smetterà di seguire il caso, per garantire che il figlio riceva cure continue.

Dal momento che le loro condizioni sono state favorite dal supporto e dalla professionalità degli operatori sanitari, che ha dato loro sicurezza; è dunque grazie a questi attori che ora Katia ed Ascanio possono celebrare un momento particolare identità.