Meghan Markle in lutto per la perdita del suo amato Guy: “Era il mio tutto”

Di nuovo al centro dell’attenzione per una vicenda personale, Meghan Markle è in lutto. Questa volta, non per i soliti retroscena o questioni familiari legate alla sua storia, bensì per un momento di grande tristezza che l’ha colpita.

L’ex attrice è affranta dalla morte del suo adorato cane Guy, un Beagle che l’ha affiancata per molti anni ormai. Adottato nel 2015, Guy era un fedele compagno di vita per Meghan.

Il cagnolino l’ha seguita ovunque, anche in tutti i momenti più importanti della sua esistenza. Non stupisce, quindi, che la sofferenza per la perdita sia immensa, non solo per la duchessa, ma per il principe Harry e i loro figli, i piccoli Archie e Lilibet, che erano affezionatissimi al loro amico a quattro zampe.

Meghan Markle rende omaggio a Guy. La duchessa ha condiviso un messaggio commovente e una bella immagine sui social. In un post su Instagram, la Markle ha scritto che Guy era stata la sua roccia.

“Sempre e ovunque tu sia, il mio tutto. Guy era con me nel romanzo Rosso Milano, quando ho firmato il matrimonio, ha incontrato un principe inglese e ci siamo sposati, e quando ho dato alla luce,” ha detto la neomamma. Questo rende la loro scomparsa particolarmente dolorosa.

Non solo Guy ha un posto fondamentale nei cuori di Meghan, ma anche in quelli di Harry, Archie e Lilibet. Un messaggio d’amore e adozione.

Con il post, la Markle ha voluto infine dare un messaggio in molte direzioni. Il drammatico infortunio deve fare riflettere circa l’importanza dell’adozione, come sempre promuove appassionato, anche con un video destinato alla memoria degli ospiti. “Spero che molti di voi si sintonizzeranno sulla serie in cui Guy recita, e spero che a quel punto comprendiate la ragione per cui sono così distrutta dalla sua scomparsa’ penso che ve ne innamorerete, un po.”.

Il commovente tributo di Meghan a Guy commuoverà tutti. Questo non è stato l’occasione di una notizia chiara. Alla sua scomparsa, Guy è stato molto più di un cane per meghan, adottato all’inizio della sua carriera, era un simbolo di comfort e amore, arricchendo la sua esistenza.

La Markle ha voluto condividere un messaggio importante sul valore dell’adottare o comunque prendersi cura di un animale, e invia un messaggio sui social. Guy era simbolo di amore e lealtà. Questa perdita lascerà una ferita nell’anima della duchessa. Ancora una volta, però, la sua fede in un futuro migliore per il nostro pianeta si farà strada.