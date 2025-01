Uomini e Donne: Maria De Filippi incredula per la promessa di Gianmarco a Martina

Con la pausa natalizia alle spalle, il pubblico di Uomini e Donne sta già bramoso di riprendere le vicende dei protagonisti del trono classico. E l’anticipazione delle puntate in onda il 9 e il 10 gennaio preannuncia sviluppi molto importanti.

Si annuncia infatti il “licenziamento” di Michele Longobardi, che verrà smascherato dalla produzione per aver utilizzato un profilo fake per interagire con le sue corteggiatrici sui social. Insomma, Michele dovrà rispondere delle sue azioni e abbandonare il programma, diventando così il secondo tronista della stagione a non completare il suo percorso.

Al tempo stesso, è probabile che Martina De Ioannon stia avvicinandosi alla scelta, mentre Francesca Sorrentino chiederà l’arrivo di nuovi corteggiatori per continuare il suo percorso.

La sorprendente promessa di Gianmarco a Maria De Filippi Nel corso di questa registrazione del 7 gennaio, Gianmarco ha preso una decisione molto importante che lo avvicina al possibile finale con Martina. Se il tronista non ha ancora fatto la sua scelta definitiva, ha assicurato che lo farà nei prossimi giorni.

Già nelle prossime esterne con Gianmarco e Ciro, rivelate nelle anticipazioni, farà conoscere il nome della corteggiatrice con cui spera di concludere il suo percorso al talk show. La promessa inaspettata di Gianmarco Dopo un confronto con Martina, Gianmarco ha sorpreso tutti, compresa Maria De Filippi, con una promessa che distingue l’intero studio Uomini e Donne.

Dopo un bacio appassionato già visto nelle puntate precedenti, Gianmarco ha promesso di non voler andare più via da quel posto e di voler fare davvero di tutto per conquistarla. Maria De Filippi, persona praticissima, ha frainteso l’affermazione di Gianmarco e lo ha messo in imbarazzo chiedendo se avesse capito bene l’impegno che stava assumendo: quando Gianmarco ha ribadito senza esitazioni, la conduttrice non ha potuto fare a meno di ridergli in faccia in risposta.

Le future evoluzioni della storia Nel frattempo, Ciro continua a generare mistero: Martina ha rivelato di averlo cercato nei corridoi nel caso non lo trovassi più seduto al suo posto ma esplica di aver deciso di uscire lei. Ciro non uscirà comunque dal programma: tornerà verosimilmente in studio per dimostrare a Martina che simulando la sua uscita non farebbe altro che riuscire a tornare di nuovo dalla sua parte e impossessarsi del momento che più gli è caro: corteggiare la tronista. Il triangolo quindi si prepara ad essere davvero scottante. Con una situazione così carica di tensione e promesse, il pubblico di Uomini e Donne sale sul piede di guerra aspettando cosa accadrà.