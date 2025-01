Amici 24, Garrison alla Celentano: “Eri una mia allieva, sono io che ti ho fatta arrivare qua”

La puntata di Amici24 di domenica 12 gennaio ha visto protagonisti i ballerini e i cantanti, giudicati da Garrison, uno dei pilastri storici della scuola di Cinecittà. Garrison, noto per aver guidato numerose edizioni del talent, è stato chiamato per giudicare la performance di alcuni allievi, ma non è mancato il consueto battibecco con Alessandra Celentano, la maestra di danza classica che, come sempre, non ha esitato a difendere i suoi allievi.

Il confronto tra Garrison e Alessandra Celentano

La discussione è nata durante l’esibizione di Alessia, che si è esibita in un passo a due con Sebastian. Questo pezzo era diverso dal solito repertorio della ballerina, mescolando elementi di danza moderna con il suo tradizionale stile latinista. Tuttavia, qualcosa nella performance non ha convinto Garrison, che ha voluto dare il suo parere. Il coreografo ha osservato che Sebastian, con la sua fisicità e il suo stile, aveva spesso oscurato la ballerina. Una critica che Celentano non ha accettato, rispondendo prontamente per difendere la sua allieva. Da qui è nato un vivace scambio di opinioni tra i due, con la maestra che ha contestato gli appunti di Garrison, non senza polemiche.

L’intervento di Maria De Filippi

A quel punto, è intervenuta Maria De Filippi, cercando di placare la discussione con una domanda. La conduttrice ha chiesto: “Cosa ci dice la vostra storia in questo programma?” e Alessandra Celentano ha risposto in modo sarcastico: “Che ci siamo sempre ammazzati, ma poi alla fine ci siamo sempre chiariti”. Maria ha insistito: “No, cosa ci dice?”, ed è stato Garrison a rispondere con un sorriso: “Che era una mia allieva e l’ho portata qua io?” La maestra non ha perso tempo e ha prontamente ribattuto: “Ma si sa, è un classico di sempre, è l’eccezione che conferma la regola”. La tensione tra i due era palpabile, ma la discussione non si è fermata qui.

Le critiche e le risposte di Alessia

Riguardo alla performance, Garrison ha continuato a parlare con Alessia, suggerendo che forse la ballerina fosse stata intimidita dal partner, Sebastian. Alessia ha prontamente risposto: “Non mi sono sentita intimidita, ho sentito una connessione con lui”. Nonostante la sua risposta, Garrison ha continuato con una critica più sottile: “Piccole cose, un respiro un po’ in più, non so”. Maria De Filippi, conoscendo il carattere di Alessia, ha ipotizzato che la ballerina potesse aver preso male le critiche ricevute. Alessia ha chiarito: “No, non è che ci sono rimasta male. È stata una prova con Seba, noi latinisti abbiamo sempre lo stesso partner, quindi ho chiesto io alla maestra di cambiare”. Questo ha spinto Celentano a lanciare una nuova frecciata a Garrison, sottolineando che la sua allieva aveva provato qualcosa di nuovo: “Senza contare che è uscita dal suo stile, ha fatto cose diverse dal solito, bisognerebbe apprezzarlo, se lo si capisse”.

Un finale ironico tra Alessia e Garrison

Il botta e risposta si è concluso con una battuta ironica di Alessia, che ha rivolto a Garrison una frase scherzosa: “La prenderò come un’opportunità per chiedere di ballare di nuovo con Sebastian”. La discussione si è quindi conclusa con un sorriso, ma non senza aver dato ampio spazio a un confronto acceso tra i due maestri.

Questa scena, ricca di emozioni e scambi di opinioni, ha offerto agli spettatori un’ulteriore dimostrazione del carattere di Alessandra Celentano e Garrison, due pilastri indiscussi della scuola di Amici, la cui interazione continua a suscitare grandi aspettative nel pubblico. La performance di Alessia e il suo confronto con Sebastian rimarranno un momento memorabile della puntata, anche se, come sempre accade, le critiche non sono mancate.