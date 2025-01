Terremoto a Udine, magnitudo 4: epicentro ad Ampezzo, percepito dalla popolazione

Oggi, 12 gennaio 2025, una forte scossa di terremoto è stata registrata in provincia di Udine. La magnitudo del terremoto è di 4 Sc’re nella scala Richter ed era situata alle 14:51; l’epicentro era a tre chilometri a nord-est del centro di Ampezzo, in Friuli-Venezia Giulia, fissato con dati Istututo Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L’ipocentro era a h.qualche cosa 8, e, nonostante sia stata avvertita netta dalla popolazione non ci sono stati allontati di danni a persone o cose.

Alcuni cittadini, residenti in quei paesi in provincia di UD, avevano risposto di aver sentito il movimento sismico, situando l’epicentro alle coordinate geografiche 46.4380, 12.8240 : inoltre potevano trovarsi a provincia vicine, come Belluno e Pordenone, ma non più. Anche i cittadini di Cerciventi e chi vive a Tolmezzo, Cortina, o Cadore e anche in Val di Fiemme, a Trentino avevano risposto sopra lo stesso.

Inoltre, dopo il terremoto principale ci furano alcune scosse di minore intensità: la più potente tra culte fu di magnitudo 2.2. Transportata da un movimento sismico, essa fu registrata quattro minuti dopo il terremoto principale — alle 14:55; l’epicentro era in stesso luogo di 3 km di distanza da Ampezzo. I complessive furano 5 scosse di terremoti registrate nel punto stesso, l’ultima è stata alle 15:12 di oggi.