Operaio 32enne muore schiacciato da un silos di mangimi ad Asti

Tragedia a Cinaglio, in provincia di Asti, dove Luca Oldano, un operaio agricolo di 32 anni proveniente da Nizza Monferrato, ha perso la vita mentre lavorava nell’azienda agricola Cascina Del Medico. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava manovrando un trattore nelle vicinanze di una stalla quando ha accidentalmente urtato un silos pieno di mangimi, che ha ceduto, schiacciandolo. Il personale sanitario giunto tempestivamente da Villafranca d’Asti non ha potuto fare altro che dichiarare la morte di Oldano. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi necessari per determinare con maggiore precisione la dinamica dell’incidente, mentre i tecnici dello Spresal sono al lavoro per approfondire le cause.

Incidenti sul lavoro nel 2024: un anno drammatico

Il tragico decesso di Luca Oldano si inserisce in un contesto allarmante per la sicurezza sul lavoro in Italia. Secondo i dati forniti dall’Osservatorio di Bologna, nel 2024 si sono registrati 1.481 morti sul lavoro, di cui 1.055 avvenute nei luoghi di lavoro e le altre durante gli spostamenti casa-lavoro, noti anche come incidenti “in itinere”. Questo bilancio tragico rappresenta un ulteriore monito sulle condizioni di sicurezza in diversi settori, tra cui l’agricoltura, dove incidenti come quello di Oldano sono purtroppo frequenti.

Un anno record di tragedie sul lavoro

Carlo Soricelli, curatore dell’Osservatorio, ha dichiarato che il 2024 è stato l’anno peggiore da quando è stato istituito l’osservatorio, un dato che evidenzia la crescente incidenza di infortuni mortali. Durante gli ultimi giorni dell’anno, si sono registrate ben dieci vittime sul lavoro, evidenziando una preoccupante escalation delle tragedie lavorative.

A testimonianza dell’impegno del curatore, Carlo Soricelli ha ricevuto l’onorificenza civica Turrita d’Argento dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in occasione dell’inaugurazione della mostra “Morti sul lavoro. Bianche lenzuola celano vuoti immensi”, che rimarrà allestita fino al 19 gennaio nelle sale espositive di Casa Saraceni, sede della Fondazione Carisbo.

L’incidente di Luca Oldano e il dato drammatico delle morti sul lavoro evidenziano la necessità urgente di rafforzare le misure di sicurezza in tutti i settori, per prevenire ulteriori tragedie.