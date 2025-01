Valanga colpisce gruppo di sciatori: tre morti

Una drammatica valanga si è abbattuta nella zona di Punta Valgrande, nel comune di Trasquera, in Verbano-Cusio-Ossola. Nell’immane tragedia hanno perso la vita due uomini e una donna. Sul posto, è stato necessario elitrasportare in condizioni gravi altre due persone di nazionalità polacca. Le vittime potrebbero essere degli scialpinisti o ciaspolatori. A lanciare l’allarme è lo scialpinista che andava con loro. Uno scialpinista e cinque ciaspolatori sono stati travolti dalla valanga.

I soccorsi si sono immediatamente mobilitati. Due elisoccorso del 118 di Borgosesia e il 14° del Soccorso Alpino e Speleo Italiano di Piea della Guardia di Finanza, sono intervenuti per salvare delle persone. I feriti sono stati elitrasportati verso strutture ospedaliere per ricevere le prime cure urgenti. L’incidente è avvenuto sul crinale est di Punta Valgrande, una montagna delle Alpi Lepontine Nord alta 2850 m slm. La zona in cui è maturata è alle testate delle valli Antrona e Anzasca, in prossimità con il confine svizzero.

Intervenuto il Soccorso Alpino

I soccorritori del Soccorso Alpino e speleologico del Cnsas con l’ausilio di squadre cinofile, sono intervenuti immediatamente sul posto.

Per le ricerche, è stato utilizzato il dispositivi Arva. L’area al momento della valanga era soggetta ad allerta valanghe di 3° grado, ovvero marcata, come riportato sul bollettino completo del ARPA. Le operazioni di ripristino si sono svolti in difficili condizioni. La montagna e il meteo non hanno aiutato. I soccorritori hanno lavorato duro per trovare le persone scomparse.