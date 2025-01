Chiara Ferragni parla delle voci sulla gravidanza con Giovanni Tronchetti Provera: “Ecco la verità”

Chiara Ferragni smentisce le voci sulla presunta gravidanza

È stata proprio Chiara Ferragni a mettere fine alle speculazioni. Come riportato dal sito Gossip Dagospia, l’imprenditrice ha inviato un messaggio direttamente alla redazione per smentire le voci. La sua dichiarazione è stata breve e diretta: “Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao, Chiara Ferragni”. Con queste parole, Ferragni ha fatto chiarezza, facendo sapere che al momento non è in programma una gravidanza.

Le voci sulla famiglia di Giovanni Tronchetti Provera

La relazione tra Giovanni Tronchetti Provera, dirigente di Pirelli, e Chiara Ferragni è iniziata lo scorso agosto a Ibiza. Entrambi reduci da storie d’amore finita male e genitori di cinque figli in totale – tre da parte di lui e due da parte di lei – sembrano aver trovato una sintonia capace di superare le difficoltà legate ai loro divorzi. Tuttavia, come raccontato dal settimanale Chi, la famiglia Tronchetti Provera non sarebbe entusiasta della visibilità mediatica di Ferragni. L’influencer è infatti sempre al centro dell’attenzione grazie alla sua carriera sui social e al suo ruolo di influencer, ma la famiglia di Giovanni Tronchetti Provera, tradizionalmente più riservata, sembra non apprezzare la sua esposizione. Tuttavia, queste indiscrezioni non sono mai state confermate ufficialmente dai diretti interessati.

Nonostante le speculazioni e i pettegolezzi, la relazione tra i due continua ad appassionare fan e media. Tra alti e bassi, però, sembrano più uniti che mai, con Ferragni che continua a rispondere con chiarezza ai rumors sulla sua vita privata.