Tragedia a Cancello ed Arnone: perde la vita il 27enne Felice Cannavale, pirata della strada in fuga

La notte scorsa, una tragedia ha colpito la comunità di Cancello ed Arnone: Felice Cannavale, un giovane di 27 anni originario di Marcianise e residente a Casal di Principe (Caserta), è stato travolto e ucciso da un’automobile mentre attraversava la strada. L’auto, dopo l’investimento, ha proseguito la sua corsa senza fermarsi per prestare soccorso. La vittima è stata trovata in gravissime condizioni, e nonostante i tempestivi interventi dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano, e Felice è morto sul colpo.

L’incidente lungo la strada statale Santa Maria a Cubito L’incidente è avvenuto lungo la strada statale Santa Maria a Cubito, all’altezza del ristorante “Radici”. Le forze dell’ordine hanno subito individuato l’auto di Cannavale, parcheggiata sul ciglio della strada e chiusa, suggerendo che il giovane si fosse fermato in quel punto prima di attraversare. L’automobile che lo ha travolto potrebbe aver viaggiato a alta velocità, considerando anche il tratto di strada che attraversa un’area di campagna con poche costruzioni, dove i veicoli tendono a non rallentare. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri, che stanno cercando di rintracciare l’automobile in fuga.

Indagini in corso: possibili tracce dai sistemi di videosorveglianza Gli investigatori stanno esaminando la possibilità che le telecamere di videosorveglianza di un distributore di carburante nelle vicinanze e della struttura ricettiva possano fornire elementi utili per ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare il responsabile della fuga.

La morte di Felice Cannavale ha suscitato grande commozione, e la comunità locale si interroga sull’inciviltà di chi ha scelto di non fermarsi e prestare soccorso dopo un incidente così drammatico. L’attesa è ora per l’esito delle indagini, con la speranza di fare chiarezza sull’accaduto e trovare chi è responsabile di questo tragico episodio.