Attraversa i binari con le cuffie durante la corsa: uomo investito e ucciso dal treno a Tirano

Ieri, sabato 11 gennaio, una tragedia ha sconvolto la città di Tirano, in provincia di Sondrio. Un uomo di 52 anni è stato investito e ucciso da un treno in transito. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio, in via Argine Poschiavino, vicino a un passaggio a livello, e si sono rivelati devastanti per la vittima e per la circolazione ferroviaria.

La dinamica dell’incidente

All’impatto con il treno, la vittima, con le inizali M.T., stava facendo jogging a Tirano. Nonostante l’uomo abbia notato le sbarre del passaggio a livello abbassate, ha preso la decisione di attraversare i binari. Dalle prime informazioni raccolte, l’uomo ha indossato le cuffie alle orecchie e non si sarebbe accorto del passaggio del treno. Il mezzo trasportava infatti i passeggeri numero 8226, partito da Sondrio alle 15:21 e diretto a Milano Centrale.

Il macchinista che stava guidando il treno investitore non ha potuto fare nulla per evitare un sicuro incidente. Numerosi passanti e molti residenti che stavano godendo di una piacevole passeggiata pomeridiana si sono trovati davanti all’efferatezza della tragedia. I sanitari del 118, prontamente allertati, sono accorsi con l’ambulanza del pronto soccorso in urgenza rosso. Però purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta.

Ricostruzione dinamica

Stanno accertando esattamente com’è accaduto i carabinieri della stazione di Tirano. La circostanza si è rivelata particolarmente tragica per l’infortunato e per il traffico ferroviario. Già nel corso della mattinata per un guasto elettrico Milano Centrale si era infatti bloccata e bloccato l’intero sistema ferroviario italiano. Molte treni sulla tratta Tirano-Milano si sono trovate eliminate, ritardi vari e l’abusivismo fino a due ore delle partenze avvenute.

Tanto per incidere sulla partenza e sull’arrivo degli utenti, è stato attivato comunque un servizio di autobus sostitutivi tra Sondrio e Tirano. Il servizio supporta la provinciale per garantire alle città la prosecuzione del bus o METRO. La tragedia evidenzia l’importanza di prestare molta attenzione alla sicurezza vicino alle strade o ferrovie. Infatti, quando si tratta di strade, spesso la negligenza e i traumi possono portare a catastrofi.