“Ora o mai più, Valerio Scanu canta con Rita Pavone (che dimentica tutte le parole). I social non la risparmiano: «Momento imbarazzante»”

La serata di Ora o Mai Più, il programma musicale condotto da Marco Liorni su Rai 1, ha regalato emozioni e un po’ di imbarazzo durante la puntata dell’11 gennaio 2025. A calcare il palco sono stati Rita Pavone, coach della serata, e Valerio Scanu, concorrente, che hanno interpretato insieme il celebre brano “Per tutte le volte che”, vincitore del Festival di Sanremo 2010.

Il momento di imbarazzo di Rita Pavone L’esibizione, inizialmente promettente, ha subito un colpo verso la fine quando Rita Pavone, visibilmente in difficoltà, ha dimenticato le parole della canzone, creando un imbarazzante momento in diretta. Oltre alla dimenticanza del testo, la performance ha mostrato anche qualche incertezza nelle note, alimentando le critiche sui social. A peggiorare la situazione sono stati anche alcuni problemi tecnici con l’audio, che hanno fatto sì che la voce della Pavone risultasse sopraffatta dagli strumenti musicali, generando ulteriore frustrazione tra il pubblico.

Reazioni sui social: il pubblico scatenato I commenti sui social, in particolare su X, non si sono fatti attendere. Molti utenti non hanno perso l’occasione di ironizzare sulla performance di Rita Pavone, con alcuni che hanno sarcasticamente scritto: “No, ma devo dire che Rita Pavone l’ha imparata bene la canzone…” La situazione, però, non ha fatto altro che alimentare il dibattito tra i fan del programma, con molti che si sono chiesti se ci sarebbero stati ulteriori scontri tra i due artisti, conoscendo i loro caratteri piuttosto vivaci.

Valerio Scanu: la rinascita dopo il Sanremo 2010 Nonostante la gaffe, Valerio Scanu ha cercato di mantenere la calma e ha colto l’occasione per raccontare la sua rinascita artistica. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2010, Scanu ha vissuto un periodo difficile, ma ora sta cercando di rilanciarsi nel panorama musicale italiano. La sua partecipazione a “Ora o Mai Più” rappresenta per lui un’opportunità per riscoprire il suo talento e cercare di riconquistare il pubblico che lo ha seguito nel passato.

La serata ha evidenziato non solo le difficoltà nel duetto tra due generazioni di artisti, ma anche la determinazione di Valerio Scanu nel voler riprendersi un posto sulla scena musicale, nonostante le difficoltà e le gaffe che, inevitabilmente, fanno parte del gioco televisivo.