Scontrino stellare al rinomato Caffè Greco di Roma: “Tre panini, due caffè e acqua a 86 euro”

Il Caffè Greco, uno dei caffè storici più emblematici e affascinanti di Roma, si trova in via dei Condotti, la via dei negozi di lusso. Questo locale, che ha una lunga tradizione risalente al 1760, è stato frequentato da alcuni dei più grandi intellettuali e artisti dei secoli passati, come Goethe, Byron, Mark Twain e lady Diana. Sebbene il suo fascino e la sua storia siano indiscutibili, i prezzi del menù, naturalmente, non sono alla portata di tutti. Proprio per questa sua fama e prestigio, è comprensibile che il conto in un locale del genere possa essere considerevole.

Recentemente, un avvocato ha condiviso un’esperienza piuttosto sorprendente in merito al conto ricevuto durante una visita al Caffè Greco. L’avventore ha speso 86 euro per una selezione di piatti e bevande, tra cui un panino con la bresaola, una pizzetta con mozzarella, un croissant salato, due bottigliette di acqua, una liscia e una gassata, e due caffè. Sebbene i prezzi fossero chiaramente riportati sul menù, come confermato dallo stesso avvocato, la somma finale è stata comunque una sorpresa.

Il commento dell’avvocato, riportato dal Corriere della Sera, non è mancato di un pizzico di ironia. “Certo, ho un po’ borbottato. Ma ho pagato. Anche per non fare brutta figura con la cliente. D’altronde la colpa è mia. Sarebbe bastato che prima guardassi il menù. Almeno oggi ho imparato qualcosa: bisogna sempre guardare il menù prima di ordinare. Certo la lezione è stata molto cara”, ha dichiarato il penalista, riconoscendo la propria disattenzione iniziale.

Il Caffè Greco non è solo un luogo dove consumare un caffè o un pasto veloce, ma è un pezzo di storia. Fondato nel lontano 1760, è un vero e proprio simbolo della tradizione romana. Nel corso dei secoli, il locale ha accolto personalità di spicco, tra cui scrittori, artisti e celebrità di ogni epoca. Wagner, Stendhal, Shelley, Gogol e De Chirico sono solo alcuni dei grandi nomi che hanno scelto di sedersi ai suoi tavoli. La famiglia reale spagnola e anche Buffalo Bill con Toro Seduto sono stati ospiti illustri, confermando il suo status di icona culturale internazionale.

Se il fascino storico è il punto di forza del locale, anche il menù è parte integrante di questa esperienza esclusiva. I prezzi, come detto, non sono economici: un caffè costa 7 euro, un tè freddo o una tisane arrivano a 15 euro, mentre una Coca-Cola può costare ben 12 euro. Un trancio di torta? 18 euro. Prezzi che, seppur alti, sono in linea con la fama del locale e la sua clientela.

In sintesi, il Caffè Greco resta un’istituzione a Roma, un luogo dove storia, cultura e tradizione si intrecciano, ma con un prezzo che riflette la sua esclusività. Chiunque decida di varcare la soglia di questo celebre caffè, tuttavia, dovrebbe essere pronto a pagare per l’esperienza unica che offre, tanto in termini culturali quanto economici.