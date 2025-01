Eleonora Giorgi: “Ho il timore di finire in ospedale, ma voglio che ogni giorno che mi resta sia pieno di vita”

Eleonora Giorgi è stata l’ospite della puntata di Verissimo di domenica 12 gennaio e con grande sincerità ha parlato del suo delicato momento e delle sfide che sta affrontando con la malattia e le decisioni che dovrà prendere. L’attrice ha aperto il suo cuore e il suo animo a Silvia Toffanin: ha parlato del Natale speciale trascorso con la sua famiglia, ma anche delle preoccupazioni per la sua salute e delle decisioni che dovrà prendere nei prossimi giorni.

Il Natale di Eleonora Giorgi è stato un momento di affetto e calore: ha giurato che i momenti passati con i figli e specialmente con il nipotino Gabriele, che le ha regalato tanta felicità. “Il 26 dicembre Paulo mi ha fatto il regalo di tre giorni con Gabriele e con lui. L’ho trovato unito a un punto così veramente… Riuscire a essere in maschera coperta. “Mi ha commosso”, ha detto l’attrice commossa. Inoltre, Eleonora ha rivelato di essersi divertita per ore in cui ha imparato i nomi di dinosauri e di animali insieme al nipotino: lui le somiglia, l’ha sciolto… abbiamo fatto anche i biscotti di Natale. E sorrido solo a guardarlo.”

Una volta finiti i festeggiamenti, Eleonora sta affrontando un difficile periodo. Malgrado le vacanze natalizie siano state un’ottima pausa, la salute continua ad essere la sua preoccupazione chiave. Nel suo talk, l’attrice ha citato alcuni cambiamenti positivi nel suo stato di salute in generale e la scomparsa delle nausee, che le ha consentito di recuperare un po’ di energia. Tuttavia, i risultati ricevuti dopo un importante esame non sembravano confortarla:

“La TAC ha mostrato “roba” diversa. Stanotte ho un’ora con gli oncologi. La medicina offre questioni palliative e forte invasive. Se continuare con queste compromitte o se prendere un altro percorso pressante ma magari più doloroso. Nel frattempo, ho la ricerca specifica sul farmaco di nuova formulazione, che, però, è in attesa di approvazione “, ha spiegato. “Ci sono molte speranze, ma molte domante. Mi trovo in un vicolo cieco.

Di dissociazione dai trattamenti attuali e andare da questa speranza che potrebbe non verificarsi “, ha detto l’attrice. Eleonora ha partecipato a una ricerca credeva che c’è una possibile nuova speranza. Quando Silvia Toffanin ha chiesto quale fosse la forza o se avesse le risorse cognitive per affrontare queste situazioni, la donna ha detto che era fatalista e che prendeva qualunque cosa dovesse venire o andare così. “Su le certe questioni, lascio fare al mio corpo che si cuoce. Ho letto recentemente una blog, non so cosa sia, chiedo di non avere più giorni di vita, chiedo avere più vita nei giorni che mi restano.la frase mi ha persa la voglia di sprecare neanche un minuto”, ha rivelato Eleonora.

Pensieri sulla vita e sull’amore

L’attrice ha rivelato anche quello che pensava dell’amore. “La vita mi ha chiamato a essere più matura e più saggia. Ci sono momenti in cui me ne vado come una bambina, ma mi rendo anche conto che non tutto è sotto il mio controllo. Sono grato di aver sperimentato l’amore con gli uomini che ho amato. Non mi interessava avere altre storie, ma volevo avere tutti che sarebbero stati veri ”, ha parlato dell’amore ed esprimeva la sua gratitudine per le persone che la arricchivano. Eleonora Giorgi saluta Silvia Toffanin.

Poi l’attrice ha ricordato l’importanza di tali interazioni. “Apprezzo molto, mi fa molto bene parlarti di fronte a queste persone, anche se parlo poco, tutto arrivava da tramite i social. È un periodo molto difficile ma sono molto riconoscente per queste opportunità e ora condivido parte del mio mondo con voi”. Sorrise e disse: “Anche se ti ho chiamata per venirti a dire cosa ho scelto, se ti va. Mi fai sentire meglio ”. I telespettatori si sono commossi alla fine del segmento, l’attrice lo ha fatto con tanta forza e coraggio.