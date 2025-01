Sonia Bruganelli: “Io e Paolo Bonolis continuiamo a essere una famiglia. Mi infastidiva che lavorasse senza di me”

Sonia Bruganelli torna a parlare della sua separazione da Paolo Bonolis e della sua vita attuale, dopo la partecipazione a Ballando con le stelle e le recenti voci su un possibile riavvicinamento con l’ex marito. Intervistata da Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo del 12 gennaio, l’opinionista chiarisce la sua posizione, confermando la relazione con Angelo Madonia.

La separazione da Paolo Bonolis: le motivazioni

Nel corso dell’intervista, Sonia Bruganelli ha spiegato la decisione di separarsi da Paolo Bonolis, un passo importante che è stato frutto di un percorso di riflessione. Pur avendo condiviso momenti belli e difficili insieme, Bruganelli ha rivelato di aver sentito il bisogno di allontanarsi per recuperare la propria identità:

“Ci conosciamo da trent’anni, la vita ci ha messo davanti a momenti molto belli e altri molto difficili. Quando li affronti, in qualche modo vai avanti, fai, poi è capitato di fermarmi, stanca del dare per scontato tutto, stanca del fatto che in qualche modo fossi considerata solo in funzione del nostro rapporto. Ho iniziato a lavorare con lui, ho fatto tanto dietro le quinte, c’è sempre stata questa cosa che io avessi lavorato a seguito del fatto che lui fosse un personaggio molto importante e bravissimo.”

Questa sensazione di “stancarsi” di una relazione che la vedeva troppo in secondo piano ha spinto Bruganelli a cercare qualcosa di diverso. Una volta che ha iniziato a percorrere la sua strada, in particolare con la sua partecipazione al Grande Fratello, sono emerse delle problematiche che hanno portato la coppia a prendere una decisione definitiva:

“Ci siamo parlati e abbiamo deciso che invece di portare avanti un rapporto bello, fruttuoso da tutti i punti di vista, era giusto se per causa mia, non mi sentissi più dentro in quella storia in maniera viva. Io sono convinta che fosse necessario. Sono una persona diversa, lui ora è un uomo diverso di quello di un anno e mezzo fa.”

Le difficoltà della separazione e il cambiamento

Sebbene la separazione sia stata difficile, Bruganelli afferma che è stata necessaria per entrambi. Dopo anni passati insieme, non è stato semplice vedere l’altro senza il ruolo che aveva prima. La gelosia è emersa, soprattutto quando Bonolis ha iniziato a vivere professionalmente senza di lei. Bruganelli ha confessato che, guardando il suo ex da fuori, ha imparato a comprendere la distanza che si era creata tra di loro:

“Sono stata gelosa, stando fuori in questi mesi non me le raccontava. Un pochino mi è mancata questa cosa. Delle volte devi guardare dal di fuori per capire quello che c’è dentro, ed è difficile prendere distanze e guardare. L’ho visto senza di me e anche lui si è visto senza di me.”

Nonostante ciò, Bruganelli sottolinea che la separazione è stata una scelta consapevole, che ha contribuito al suo cambiamento. Il dialogo tra i due, pur non essendo obbligato, è stato sincero e utile:

“È stata una serata intensa, perché ci siamo parlati da persone non più obbligate a parlarsi, a mantenere una posizione, sincere, parlarsi senza darsi per scontati.”

Il legame che rimane tra Sonia e Paolo

Anche se Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non sono più una coppia, l’affetto e il rispetto reciproco non sono mai venuti meno. La madre dei loro figli ha sottolineato che la loro connessione va oltre il semplice legame matrimoniale. Bruganelli afferma di non essersi separata solo da un marito, ma da una figura più ampia, una persona che ha avuto un’importante influenza sulla sua vita:

“Io non penso di essermi separata solo da un marito, ma da una figura più ampia, ed è questo che sta portando ad una fatica in questo anno e mezzo, nel nostro caso, siamo stati e siamo ancora famiglia, ma non perché siamo genitori, ma famiglia tra di noi, è difficile spiegarlo alle persone, a chi ci sta vicino.”

Questo legame, quindi, non può essere facilmente dimenticato o sostituito. Nonostante le difficoltà, Bruganelli e Bonolis continuano ad essere un punto di riferimento l’uno per l’altra.

La nuova vita con Angelo Madonia

Nel corso dell’intervista, Sonia Bruganelli ha anche parlato di Angelo Madonia, il suo attuale compagno. Il ballerino, che ha attirato attenzione durante la partecipazione a Ballando con le stelle, ha mostrato un grande supporto nei momenti più difficili per Bruganelli. Madonia è stato una figura rassicurante, che ha compreso le difficoltà legate alla sua separazione, ed è stato al suo fianco senza mai invadere troppo il suo spazio:

“È stato nel posto sbagliato al momento sbagliato, immaginati vissuto da una persona che è fuori, deve essere una persona intelligente, consapevole dell’enorme importanza, affetto, che nutre la persona che frequenta per il suo ex marito, mi reputo doppiamente fortunata, ho una persona che comprende mi vuole bene, alla quale io voglio bene, mi sento anche di proteggere.”

Sonia Bruganelli ha tracciato un quadro complesso della sua vita, raccontando di una separazione che, sebbene dolorosa, è stata necessaria per il suo benessere. Con un nuovo compagno al suo fianco, Angelo Madonia, e un legame indissolubile con Paolo Bonolis, l’opinionista di Grande Fratello sembra essere in un buon momento, pur affrontando ancora le sfide di un cambiamento profondo.