Valerio Scanu: “Chi partecipa a Sanremo lo fa per vincere, chi dice il contrario mente. L’Isola dei famosi? L’ho fatta per soldi.”

Valerio Scanu è uno dei principali protagonisti di Ora o Mai Più, il programma condotto da Marco Liorni, andato in onda in prima serata su Rai1 a partire da sabato 11 gennaio. Durante il suo intervento nello show, Valerio Scanu ha avuto modo di raccontare la sua carriera, dalle origini fino ai giorni nostri, includendo tappe fondamentali come la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e la vittoria al Festival di Sanremo nel 2010. In questa edizione, Scanu ha il supporto di Rita Pavone come coach, con la quale ha duettato in due diverse occasioni.

Valerio Scanu racconta la sua carriera a Ora o Mai Più

Nel corso della clip di presentazione a Ora o Mai Più, Valerio Scanu ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera musicale. Il cantante sardo ha raccontato che a 18 anni ha deciso di lasciare la sua terra per intraprendere il suo percorso nel mondo della musica. Il suo debutto è avvenuto grazie alla partecipazione al programma Amici di Maria De Filippi, che ha rappresentato un punto di svolta: “Con Amici ho scoperto un mondo oltre la Sardegna“.

Nel 2010, dopo due anni, è arrivata la sua vittoria al Festival di Sanremo con la canzone Per tutte le volte che, un momento che per lui ha rappresentato un grande traguardo: “Vincere è stato il massimo, uno va per quello. C’è chi va per vincere e chi mente, io sono sufficientemente competitivo“. Nonostante il successo raggiunto, Scanu ha deciso di intraprendere una carriera in solitaria, allontanandosi dalla scia del successo radiofonico, ma con la consapevolezza di aver fatto la scelta giusta. Il cantante ha infatti spiegato: “Ho deciso di iniziare un percorso in autonomia, che non mi ha portato ad avere successi radiofonici, ma sono contento della scelta che ho fatto“.

Nel corso degli anni, Valerio Scanu ha continuato a lavorare nel mondo della musica, ma ha anche partecipato a vari programmi televisivi, come Tu si que Vales e L’Isola dei Famosi, dove ha partecipato in qualità di naufrago. Riguardo alla sua esperienza in Honduras, ha ammesso: “Siccome mi hanno dato anche un sacco di soldi, ho accettato. Questo mi ha permesso di fare la musica che volevo e voglio fare“. Nonostante le difficoltà, oggi Scanu continua a dedicarsi alla musica, pur esplorando anche altri settori. Infatti, ha rivelato di aver diversificato la sua attività con dei saloni di bellezza: “Non ci guadagno molto ma mi piace. Sono quello di prima ma con qualche anno di esperienza in più“.

Il duetto di Rita Pavone e Valerio Scanu a Ora o Mai Più

Nella puntata dell’11 gennaio di Ora o Mai Più, Valerio Scanu ha avuto l’opportunità di duettare con Rita Pavone sulle note della sua canzone Per tutte le volte che, brano che ha segnato la sua vittoria al Festival di Sanremo nel 2010. Nonostante l’intensità e l’emozione del momento, l’esibizione non ha convinto completamente il pubblico da casa. Infatti, sui social sono piovuti numerosi commenti critici riguardo alla performance, in particolare nei confronti di Rita Pavone. In molti hanno notato che la cantante non sembrava conoscere il testo della canzone, generando una certa delusione tra i fan.

Alcuni utenti sui social hanno scritto frasi come: “No, ma devo dire che Rita Pavone l’ha imparata bene la canzone…“. Questo tipo di commenti ha scatenato un dibattito sui social, con i fan che si sono divisi tra chi ha apprezzato il duetto e chi ha invece sottolineato le imprecisioni nell’esecuzione. Nonostante la critica, il duetto ha comunque avuto un grande impatto emotivo e ha mostrato la bella sintonia tra Scanu e Pavone, che da coach e concorrente si sono esibiti insieme in un momento che ha fatto discutere e riflettere.

Valerio Scanu ha dimostrato ancora una volta la sua passione per la musica e il suo impegno a mantenere viva la carriera, anche se la sua strada è stata segnata da scelte indipendenti. L’artista continua a evolversi, pur mantenendo un legame speciale con il suo pubblico, che lo ha sempre sostenuto fin dai suoi primi successi.

In conclusione, la partecipazione a Ora o Mai Più rappresenta per Valerio Scanu una nuova sfida, in cui l’artista si sta misurando non solo con la sua musica, ma anche con nuove esperienze e collaborazioni, come quella con Rita Pavone. Il programma, che mette in luce artisti con storie diverse, continua a regalare momenti di emozione, ma anche di riflessione sul percorso professionale degli artisti.