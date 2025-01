Al Bano affronta gravi problemi di salute: urgente un trapianto di fegato

All’81enne Al Bano Carrisi arriva la notizia di problemi di salute. Come riferisce la testata Dillinger news, diretta da Fabrizio Corona, a battere è lo stesso direttore, che afferma che le informazioni gli sarebbero giunte da fonti vicine al cantante.

Pare, infatti, che Al Bano sia in forse per un trapianto di fegato, a fronte di gravi problemi di salute. Ricordiamo che solo pochi mesi fa il cantante era stato operato alle corde vocali, per la disfonia che ne impediva la capacità di cantare. Adesso, sembrerebbe, la sua salute potrebbe avere bisogno di un altro intervento.

La voce di Al Bano, simbolo per tanti giovani degli anni Sessanta in poi, potrebbe avversare un’impresa assai difficile: quella di un fegato messo a dura prova. Nessun parere ufficiale è stato reso, né dallo stesso cantante, dalla sua compagna Loredana Lecciso, né dai figli.

Questo allarma fan e opinione pubblica: aspettano un chiarimento diretto proprio dall’ormai anziano cantante. E’ auspicabile in ogni caso una pronta guarigione.