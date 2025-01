Cordoglio per Emanuela Aureli, il messaggio straziante: “Un colpo al cuore”

Un grave lutto ha scosso il mondo dello spettacolo nelle ultime ore: Emanuela Aureli, conosciuta per le sue parodie dei più amati personaggi della musica e della televisione italiana, ha perso la sua adorata mamma.

L’imitatrice originaria di Terni, molto apprezzata per i suoi numeri comici in tv e in teatro, ha condiviso il suo dolore sui social, scrivendo un commovente messaggio su Instagram. “Mamma mia adorata, che colpo al cuore!”, ha scritto, accompagnando il post con una foto in primo piano della sua mamma, una donna che le ha sempre dato “i giusti consigli”, come sottolineato nel messaggio. “Le carezze più belle, una dolcezza unica. Senza di te nulla sarà più come prima. Sarai per sempre dentro di noi! Che Dio illumini il tuo cammino. Riposa in pace“.

L’annuncio della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di affetto da parte di amici, colleghi e telespettatori che hanno seguito Emanuela Aureli nel corso degli anni, sia sul piccolo schermo che sul palcoscenico.

A causa di questo tragico lutto familiare, lo spettacolo “Mamma… ho perso l’Aureli”, previsto per il pomeriggio di ieri al cine-teatro Olimpia di Campobello di Mazara, è stato rimandato a una data da destinarsi. La decisione di posticipare l’evento è stata presa in seguito ai gravi problemi familiari che hanno colpito la comica.

I fan della comica e del suo lavoro hanno dimostrato il loro sostegno e solidarietà in questo momento difficile, mentre la comunità dello spettacolo esprime il proprio cordoglio per la grande perdita di Emanuela Aureli.