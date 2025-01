Va dall’amico e viene aggredita dai cani: ragazza di 30 anni perde la vita

Una tragica vicenda si è verificata a Latina, dove una donna di 30 anni, di origini straniere, ha perso la vita dopo essere stata attaccata da un branco di cani. Il tragico episodio è avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 gennaio, quando la donna, in visita a un amico, è stata aggredita nel giardino di una villetta alla periferia della città, nella zona Piccarello.

Secondo le informazioni fornite da LatinaToday, l’allarme è stato lanciato dai vicini, che hanno udito le grida disperate della vittima. La giovane stava entrando nel giardino di un suo conoscente, che in quel momento non era presente, quando è stata assalita da quattro cani che l’hanno aggredita con violenza. L’intervento tempestivo dei vicini e il successivo arrivo dei soccorsi non sono riusciti a evitare il tragico epilogo.

Quando l’ambulanza e la polizia sono giunti sul posto, la donna era già a terra, in condizioni gravissime. Gli agenti di polizia hanno dovuto sparare alcuni colpi per disperdere i cani, uno dei quali è stato ucciso e un altro ferito. La vittima, purtroppo, è deceduta alcune ore dopo il suo trasporto d’urgenza all’ospedale di Latina, dove era stata portata in condizioni critiche.

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’incidente, cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. È emerso che nei giorni precedenti si era già verificata un’altra aggressione da parte degli stessi cani, alimentando preoccupazioni sulla sicurezza dell’abitazione. Per questo motivo, la villetta è stata sottoposta a sequestro per consentire agli investigatori di raccogliere ulteriori informazioni.

Questo tragico episodio solleva interrogativi sulla gestione degli animali domestici, in particolare in contesti abitativi dove possono esserci rischi di aggressioni. La comunità di Latina è sconvolta da quanto accaduto, e le indagini proseguono per chiarire la responsabilità di quanto accaduto.