Anticipazioni Uomini e Donne: Martina De Ioannon ha scelto

Martina De Ioannon ha finalmente scelto a Uomini e Donne, dopo un percorso intenso che ha visto la coppia protagonista del dating show di Maria De Filippi. Dopo quattro mesi di emozioni e riflessioni, la 26enne romana, ex volto di Temptation Island, ha scelto tra i due corteggiatori, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. A vincere le ragazzela tronista è stato Ciro, con cui inizia una nuova rosa di vita insieme.

Ad annunciare la scelta di Martina De Ioannon la puntata registrata lunedì 13 gennaio. Subito all’inizio del suo percorso, la tronista aveva spiegato che non cercava una “favoletta”, ma una persona con cui condividere i valori e che fosse in grado di farle vivere: “Mi auguro di trovare una persona che condivida i miei stessi valori, che consideri importante la libertà, che mi faccia perdere il controllo e provare un brivido”. Ad aver incarnato sin da subito questa visione, è stato Ciro Solimeno, che ha risposto positivamente alla sua proposta, con un bacio sotto al cascata di petali rossi.

Il percorso di Martina De Ioannon a Uomini e Donne è stato caratterizzato da momenti di animosità e riserve, specialmente durante le ultime puntate, quando la tronista aveva avuto modo di confrontarsi sia con Ciro che con Gianmarco. Proprio quest’ultimo se fosse stato scelto, le aveva spiegato, sarebbe riuscito a dire di “no” “porop tensioni e alla fine facendo capire che non riteneva la donna pronta ad affrontare un disputo.

Con un video ripreso e diffuso sui canali social, Martina ha voluto spiegare cos’è, secondo lei, un rapporto maturo e cosa significa essere fidanzati, afferma: “C’è una persona più adulta e un’altra meno. E lo si vede eccome, ma i sentimenti non cambiano in base a come uno è cresciuto. Non ti poni più domande, le risposte sono solo che ci stai. Non vai a pensare ‘Ah, ma con lui avrai una relazione un po’ più immatura. Perché comunque l’adulto ti deluderà, in fondo, quanto l’immaturo”. Con queste parole, la tronista aveva voluto spiegare il suo punto di vista libero e sprovvisto di sguardi sul dell’amore, scegliendo alla fine Ciro come compagno di questo nuovo viaggio.