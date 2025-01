Giovane finanziere di 24 anni si toglie la vita con un colpo di pistola all’aeroporto militare di Pratica di Mare

Un tragico evento ha scosso oggi, lunedì 13 gennaio, l’aeroporto militare “Mario De Bernardi” di Pratica di Mare, località situata nel comune di Pomezia, in provincia di Roma. Un maresciallo ventiquattrenne della Guardia di Finanza, in servizio presso l’ufficio amministrativo del Centro Aviazione, ha deciso di suicidarsi, sparandosi un colpo in testa con la pistola d’ordinanza. L’accaduto si è verificato nella tarda mattinata, intorno alle ore 11, quando il giovane ha compiuto il drammatico gesto.

Le circostanze che hanno portato a questo gesto estremo non sono ancora chiare. Non si sa cosa abbia spinto il maresciallo a prendere questa decisione, e le indagini sono in corso. A rinvenire il corpo senza vita del militare sono stati i suoi colleghi, che hanno immediatamente tentato di prestare soccorso e hanno avvertito i soccorsi chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare, e il personale sanitario ha potuto solo constatarne il decesso.

Dopo gli accertamenti effettuati sul posto, la salma del maresciallo è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Tor Vergata, dove verrà eseguita l’autopsia per determinare con maggiore precisione le cause del decesso. Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato un’indagine per fare luce sulla vicenda, coordinata dalla Procura di Roma, per accertare le motivazioni che hanno spinto il giovane a compiere il tragico gesto.

Questo episodio rappresenta una tragedia difficile da comprendere, e lascia un grande dolore nella comunità militare e tra coloro che conoscevano il maresciallo. Le indagini in corso potrebbero fornire ulteriori dettagli che aiuteranno a capire meglio cosa sia accaduto in quella tragica mattina all’interno dell’aeroporto militare.