Chi è stato Oliviero Toscani, il famoso fotografo delle campagne shock di Benetton

Il celebre fotografo Oliviero Toscani è scomparso il 13 gennaio 2025 all’età di 82 anni. La notizia è stata data dalla sua famiglia in un comunicato ufficiale. Toscani, noto per la sua visione innovativa e per le sue campagne provocatorie, era stato ricoverato a partire dal 10 gennaio 2025 presso l’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute. Circa due anni fa, gli era stata diagnosticata una rara malattia, l’amiloidosi, che lo aveva ridotto fisicamente, facendogli perdere oltre 40 kg in un anno.

In una delle sue ultime interviste al Corriere della Sera, Toscani aveva dichiarato di non temere la morte, pur sottolineando che l’unica cosa che desiderava era che non facesse male: “Basta che non faccia male”, aveva detto con il suo solito spirito ironico e riflessivo. La sua famiglia, composta dalla moglie Kirsti Moseng e dai figli Alexandre, Olivia, Sabina, Rocco, Lola e Ali, ha chiesto riservatezza in questo momento di grande dolore.

La carriera di Oliviero Toscani: un fotografo che ha fatto storia

Oliviero Toscani è stato uno dei fotografi più influenti a livello internazionale. Nato nel febbraio 1942, figlio di Fedele Toscani, storico fotoreporter del Corriere della Sera, Oliviero ha iniziato la sua carriera molto giovane. A soli 14 anni, pubblicava il suo primo scatto proprio sul quotidiano dove suo padre lavorava. La sua carriera si è sviluppata in modo rapido e straordinario, facendo il suo ingresso nel mondo della fotografia internazionale con una visione unica, che combinava estetica, provocazione e impegno sociale.

Il suo lavoro ha attraversato diverse dimensioni, dalla moda alla pubblicità, passando per le riviste più importanti come Elle, Vogue e Harper’s Bazaar. Toscani ha collaborato con brand iconici come Valentino, Chanel e Fiorucci, creando immagini che hanno segnato un’epoca. Il suo stile era unico, in grado di suscitare emozioni forti e, spesso, controversie.

Benetton e le campagne che hanno cambiato la pubblicità

Toscani è forse maggiormente noto per il suo lavoro con Benetton, dove, dal 1982 al 2000, ha ideato alcune delle campagne pubblicitarie più rivoluzionarie della storia del marchio. Le sue immagini sono sempre state molto più di semplici pubblicità: raffiguravano tematiche sociali, come l’uguaglianza razziale, la pena di morte, la pace e la tolleranza, sempre utilizzando un linguaggio visivo innovativo e provocatorio. Toscani non temeva di sfidare le convenzioni e le norme sociali, creando immagini che spingevano il pubblico a riflettere su temi delicati.

Nel corso degli anni, Toscani ha anche fondato la rivista Fabrica, insieme al progetto Colors, un centro internazionale di ricerca sulla comunicazione visiva. A tal proposito, Toscani ha dichiarato: “La fotografia è la memoria storica del mondo. Prima della fotografia, secondo me, erano tutte fake news. La Bibbia è fake news”, dimostrando ancora una volta la sua visione critica e provocatoria della realtà.

Oliviero Toscani e le sue ultime parole pubbliche

Nel settembre 2024, Toscani aveva fatto la sua ultima apparizione televisiva, ospite del programma In Onda. In quella puntata, il fotografo parlò apertamente della sua malattia e del cambiamento radicale che aveva vissuto da quando gli era stata diagnosticata l’amiloidosi. “Ho avuto una vita molto privilegiata e fortunata”, aveva dichiarato Toscani. “Vissuto tutto quello che uno può sognare di vivere. Adesso devo pagare tutto quello che ho preso prima. Non si ha il coraggio di affrontare la vita. Se vivi, muori”. Queste parole, piene di saggezza e di consapevolezza, riflettono l’atteggiamento che Toscani ha sempre avuto nei confronti della vita e della morte, un approccio mai banale e sempre autentico.

La vita privata di Oliviero Toscani: la sua famiglia e il matrimonio con Kirsti Moseng

Oliviero Toscani ha avuto una vita sentimentale altrettanto ricca e piena di amore. Kirsti Moseng, ex modella norvegese, è stata la sua compagna per circa 50 anni. Il loro incontro avvenne a Milano, quando entrambi erano ancora giovani, e da quel momento in poi la loro vita insieme è stata caratterizzata da un profondo legame. Quando Toscani vide il volto della giovane Kirsti su una copertina di Vogue, non ebbe dubbi: sarebbe stata lei la sua compagna di vita. Insieme hanno avuto tre figli: Rocco, Lola e Ali, rendendolo anche nonno di diversi nipoti.

Prima del matrimonio con Kirsti, Toscani ha avuto altre due mogli: Brigitte e Agnete. Dal suo primo matrimonio è nato Alexandre, oggi padre di quattro figli. Dal secondo matrimonio sono nati Olivia e Sabina, dando così al fotografo una famiglia numerosa che lo ha sostenuto fino alla fine.

Oliviero Toscani lascia un’eredità unica nel mondo della fotografia e della pubblicità. La sua visione della fotografia come strumento di comunicazione sociale e la sua capacità di affrontare temi controversi lo hanno reso una figura leggendaria, apprezzata e allo stesso tempo criticata. La sua morte segna la fine di una carriera straordinaria, ma il suo lavoro rimarrà un punto di riferimento per le future generazioni di fotografi e artisti.