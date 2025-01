Scuolabus colpito da un albero nel Fiorentino: i bambini stanno bene, vigili del fuoco sul posto

Questa mattina, intorno alle 8:20, un albero è crollato sull’ autobus, a Rignano sull’Arno, in provincia di Firenze. L’incidente, avvenuto lungo la strada comunale del Salceto, ha visto l’intervento immediato di personale sanitario del 118 e dei vigili del fuoco, giunti sul posto per mettere in sicurezza la zona a seguito del cedimento dell’ albero. Fortunatamente nessun bambino a bordo dell’automezzo è rimasto seriamente ferito dopo l’impatto.

Secondo le prime informazioni raccolte, infatti, sarebbe il vento forte la causa che abbia provocato il crollo dell’albero, che avrebbe danneggiato il parabrezza anteriore del bus. Nel bus, alcuni bambini erano in viaggio verso le scuole del paese. La squadra dei vigili del fuoco di Figline Valdarno è intervenuta immediatamente, con due squadre, un’autogru e un mezzo per il polisoccorso.

All’arrivo dei vigili del fuoco, i bambini erano già stati soccorsi dal personale del 118. Le operazioni sono ancora in corso per proteggere il veicolo e la strada.

Oggi è in vigore in Toscana un’allerta gialla per “vento forte”, con raffiche fino a 100–120 chilometri orari: maltempo che sta creando diversi problemi, come documentato dal crollo di un altro albero avvenuto ieri a Scandicci, sempre in provincia di Firenze, che ha danneggiato tre auto e uno scooter parcheggiati nelle vicinanze, senza, fortunatamente, ferire nessuno.

