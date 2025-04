Perde il controllo dell’auto e finisce nel torrente, 20enne bloccato per ore senza che nessuno se ne accorgesse a Torino

Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 aprile, un grave incidente stradale ha coinvolto un giovane automobilista di 20 anni a Chieri, nel Torinese. Il ragazzo, alla guida di una Fiat 500, è finito in un torrente in secca dopo aver perso il controllo del veicolo. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino, ma i soccorsi sono giunti solo nella mattinata, quando alcuni passanti hanno notato l’auto capovolta e hanno allertato i numeri di emergenza.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo corso Torino quando, per motivi ancora da chiarire, la sua automobile ha sbandato. Dopo aver sfondato una rete di protezione, il veicolo è precipitato in un dirupo, cadendo per circa 9 metri fino a schiantarsi nell’alveo di un rio. A causa della posizione dell’auto, invisibile a chi passava sulla strada, e del buio, nessuno si è accorto della situazione critica in cui si trovava il giovane.

Rimasto intrappolato nell’abitacolo, il ventenne ha atteso per ore prima che qualcuno si rendesse conto di quanto accaduto. Solo alle 7 del mattino, alcuni passanti hanno finalmente avvistato la vettura e hanno contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori della Croce Rossa e i carabinieri. Il giovane è stato estratto dall’auto e trasportato in elicottero all’ospedale Cto di Torino.

All’arrivo in ospedale, il ragazzo è stato ricoverato con prognosi riservata a causa di diverse fratture e di un trauma cranico. È stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incidente e su come sia stato possibile che il giovane rimanesse intrappolato per così tanto tempo senza che nessuno se ne accorgesse.

La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Chieri e ha messo in luce la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale. Molti si chiedono come sia possibile che un incidente così grave possa passare inosservato, soprattutto in un’area abitata. La posizione dell’auto, capovolta e in un luogo poco visibile, ha sicuramente contribuito alla mancanza di segnalazioni immediate.

Inoltre, il caso ha sollevato interrogativi sulla prontezza delle operazioni di soccorso e sulla capacità di rilevare situazioni di emergenza. Gli incidenti stradali possono avere conseguenze devastanti e la tempestività dei soccorsi è fondamentale per salvare vite umane. Questo episodio mette in evidenza la necessità di una maggiore vigilanza e di meccanismi di allerta più efficaci per garantire che simili tragedie non si ripetano.

La comunità di Chieri è ora in attesa di ulteriori dettagli sull’accaduto e spera che il giovane si riprenda completamente. La speranza è che le indagini in corso possano portare a una migliore comprensione delle circostanze che hanno portato a questo tragico evento e a misure preventive per migliorare la sicurezza stradale.