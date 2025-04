Serena Dandini commossa per la scomparsa di Antonello Fassari: “Troppo grande il dolore, è irreale”

Sabato 5 aprile, l’attore Antonello Fassari è venuto a mancare all’età di 72 anni, lasciando un vuoto nel cuore di molti, tra cui la conduttrice Serena Dandini, che ha condiviso un toccante messaggio in suo ricordo. Dandini, che ha collaborato con Fassari negli Anni Novanta, ha voluto omaggiarlo pubblicando alcune fotografie risalenti al periodo in cui lavoravano insieme nel programma satirico Avanzi, trasmesso su Rai3.

In un post sui social, Serena Dandini ha scritto: “Continuo a non crederci, dolore troppo grande”, esprimendo il suo profondo rammarico per la perdita dell’attore romano. Fassari era noto per il suo ruolo di Antonio, un comunista con l’eschimo che riprendeva conoscenza dopo un lungo coma durato venti anni. La sua carriera si è intrecciata con quella di altri artisti, come Corrado Guzzanti, Pier Francesco Loche e Stefano Masciarelli, con i quali ha formato il gruppo Rokko e i suoi Fratelli. Le canzoni del gruppo, come Sopravvoliamo e Laico reggae, hanno chiuso le seconde e terze stagioni di Avanzi, contribuendo al successo della trasmissione.

Nel 1991, grazie alla popolarità del programma e del gruppo, è stato pubblicato un disco per una sotto etichetta della casa discografica Centuy Vox, specializzata in singoli di hip hop e raggamuffin. L’anno successivo, il gruppo ha rilasciato un intero album intitolato Sopravvoliamo, consolidando ulteriormente la propria presenza nel panorama musicale italiano.

Il funerale di Antonello Fassari si terrà martedì 8 aprile alle 11 nella Chiesa degli Artisti, situata in Piazza del Popolo a Roma. La notizia è stata confermata dalla casa di produzione Publispei, che sta attualmente lavorando alla nuova serie dei Cesaroni. Fassari era uno dei personaggi più amati della serie, interpretando l’oste Cesare, fratello di Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo dello spettacolo italiano, dove ha lasciato un’impronta indelebile.

La carriera di Antonello Fassari è stata caratterizzata da una serie di ruoli memorabili, che hanno messo in luce il suo talento e la sua versatilità come attore. La sua partecipazione a Avanzi è stata solo una delle tante tappe di un percorso artistico che ha spaziato tra cinema, teatro e televisione. La sua abilità nel mescolare comicità e drammaticità lo ha reso un interprete apprezzato e amato dal pubblico.

La notizia della sua morte ha colpito non solo i suoi colleghi, ma anche i fan, che lo ricordano con affetto. In un settore come quello dello spettacolo, dove il talento e l’impegno sono fondamentali, Fassari ha sempre saputo distinguersi, guadagnandosi un posto speciale nel cuore di chi ha avuto modo di apprezzarlo. La sua eredità continuerà a vivere attraverso il suo lavoro e i ricordi che ha lasciato.

In attesa dei funerali, molti stanno condividendo le loro esperienze e i loro ricordi legati a Antonello Fassari, sottolineando l’impatto che ha avuto nelle loro vite. La comunità artistica si unisce nel dolore per la sua perdita, celebrando al contempo la sua vita e il suo contributo al panorama culturale italiano.